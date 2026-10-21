El fenómeno de “El Niño” está impactando en un aumento progresivo de la oferta de ganado, atento a que no todos los productores están moviendo la hacienda a campos más altos en medio de la creciente del río Paraná. Esta situación, según especialistas, provoca al menos un estancamiento momentáneo de los precios. Sin embargo, en la previa de las Fiestas, por el aumento de demanda de las familias, se especula con posibles incrementos de precios, aunque más leves.

Alberto Berardi, gerente de la Cámara de Industrias Cárnicas de Entre Ríos, analizó este fenómeno y planteó los distintos factores que influyen. “Vamos a tener una sobreoferta. Puede llegar a haber algún aumento, pero no van a ser aumentos que nos amarguen la Nochebuena como pasó otros años“, afirmó, en diálogo con Viendo Qué Pasa, por Canal 9 Stream.

“Ha aumentado un poco la oferta de animales, lamentablemente no bien terminados porque le falta engorde. Sigue habiendo un encierre en los feedlots para esto. Pero lo que manda es la demanda. Los bolsillos están flacos y la gente bajó el consumo de carne bovina por una cuestión de costos. No alcanza el dinero, por más de que el Presidente diga lo contrario. la Realidad la vemos en los mostradores”, reflexionó.

Barnardi recordó que antes de la Navidad y Fin de Año suele impactar al alza los precios, aunque estamos ante “un año atípico”. “El fenómeno del aumento del precio de la hacienda, en noviembre y primeros días de diciembre, es ancestral, porque vienen las Fiestas. Ahí empezará un aumento”, anticipó, aunque señaló que la sobreoferta de ganado puede evitar que se disparen significativamente. “Hoy tenemos un muy buen precio. Bajó un poco producto de esa escasa demanda“, indicó.

El especialista recordó que el mercado de la carne vacuna se regula siempre por oferta y demanda. “Cuando tuvimos poca oferta, el precio se fue a las nubes. Pero el mostrador dice que no lo puede pagar y a la semana bajó entre un 5 y 10%. Puede ocurrir que volvamos a algunos valores del mes pasado en la hacienda. Pero el que va a manejar este tema es el bolsillo. Por más de que ofertamos carne a los valores que tengamos hoy, si el consumidor no tiene dinero en el bolsillo, no va a consumir carne de vaca y va a elegir otras proteínas”, reflexionó.

Por otro lado, consultado por el efecto que provoca en los vacunos el traslado desde las islas o zonas bajas hacia otros campos, reconoció que impacta en la calidad de la carne el stress. “Así sea un animal inmejorable en calidad y genética, maltratado que entre tenso, es duro“, afirmó.