"Hay mucha inflación, hay que generar": Karina Jelinek rifa una salida con ella

Olga Karina Jelinek ? @Karijelinek holaaa @AngeldebritoOk ! Tengo muchos seguidores en las redes sociales y siempre me piden q rife algo mío , como mis productos, una salida ect además hay mucha inflación hay que generar Angel ? @AngeldebritoOk Que es lo que vended @Karijelinek ? Estas en la lona?

En momentos de crisis económica, y cuando varios famosos ya salieron a expresar su malestar por los cambios en su vida diaria a raíz de ello, Karina Jelinek decidió no quedarse en la queja y decidió organizar a través de internet una rifa en la que el premio es una salida con ella.La modelo publicó en un sitio de comercio electrónico el anuncio con la consigan "Pre con Kari Jelinek". De acuerdo con esa propuesta, el ganador o la ganadora se elegirá por sorteo entre quienes compren las rifas cuyo valor asciende a 2000 pesos.Al conocerse la oferta, Ángel de Brito no dejó pasar la oportunidad de consultarle a Karina a través de las redes sociales: "¿Qué es lo que vendés? ¿Estás en la lona?". Jelinek apeló a su sentido del humor y en ese tonó le respondió: "Tengo muchos seguidores en las redes sociales y siempre me piden que rife algo mío, como mis productos, una salida, etc. Además hay mucha inflación. Hay que generar".Como era de espera el tema generó todo tipo de repercusiones, entre críticas, chistes y apoyos a la modelo.