Por Camila Mateo

Durante la jornada del martes se conoció la noticia sobre la muerte de una niña de dos que falleció en Paraná víctima de Streptococcus pyogenes, una bacteria respiratoria aguda que ya ha sido la responsable de más de 16 muertes en todo el país. Este cuadro ya genera preocupación en la comunidad médica.

En este sentido, Ahora ElDía consultó al neumólogo infantil Federico Gini Cambaceres señaló que son muchos los casos en Gualeguaychú que involucran a esta bacteria, pero que por ahora son todos leves. Además, explicó que al igual que la bronquiolitis, la aparición del Streptococcus se adelantó, ya que su pico suele ser en septiembre.

“Es una bacteria que conocemos hace mucho tiempo. Esto normalmente se ve más cerca de la primavera, pero se adelantó. Por ahora no hay hipótesis sobre el adelantamiento, pero puedo decir que es una bacteria muy sensible a la penicilina, con una inyección es suficiente o 10 días de antibiótico”, ilustró el profesional.

Sin embargo, Gini Cambaceres también advirtió que la enfermedad es muy contagiosa y que se transmite por secreción respiratoria y de forma directa por compartir cosas, como por ejemplo un mate.

En el 99% de los casos son infecciones localizadas que se tratan y que no representan mayores inconvenientes. Aun así, “se puede complicar si no se va al médico. No hay que subestimar la fiebre y el dolor de garganta, cuanto más pequeño es el menor más posibilidad de infección invasiva hay”.

Según el neumonólogo, la franja etaria en la que es más común ver este tipo de bacteria es en menores de entre los 3 y 15 años.

El receso escolar por vacaciones de invierno puede provocar que disminuya la difusión de las enfermedades respiratorias, entre ellas el Streptococcus pyogenes. Este decrecimiento de casos podrá comenzar a detectarse luego de tres semanas de iniciadas las vacaciones e impactará favorablemente en las guardias pediátricas.

Por otra parte, Elina Villarruel, perteneciente al Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario, contó que diariamente se hacen hisopados de fauces por anginas y faringitis, pero que no se han notificados cuadros graves en la ciudad.

Al respecto, Villarruel explicó: “Muchas veces los médicos piden el hisopado de fauces para determinar el germen. No se lleva registro desde el Nodo sobre la cantidad de hisopados de fauces que se hacen. En general, arrojan como resultado cuadros leves”.

“Esto de lo que estamos hablando ahora, que hubo un alerta en diciembre por el mismo tema, es una enfermedad invasiva. En el caso de que se presentara un caso de enfermedad invasiva, sí deberían notificarlos al Nodo porque se carga al sistema y se notifica de forma individual. Hasta ahora yo no tengo ninguna notificación de enfermedad invasiva por Streptococcus Pyogenes en el Departamento”, informó.

La situación provincial

Durante el martes se informó que una niña de dos años oriunda de Concordia había falleció en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná luego de contraer Streptococcus pyogenes, una bacteria respiratoria aguda que ya ha sido la responsable de más de 16 muertes en todo el país.

La menor tuvo un cuadro crítico que evolucionó cada vez más y no pudo ser revertido. La enfermedad suele presentar cuadros graves, pero no fatales. En cambio, en esta ocasión la situación se tornó muy delicada y la nena terminó perdiendo la vida en el Hospital Materno Infantil San Roque de la capital, pese a los esfuerzos del equipo médico.

En tanto, El Ministerio de Salud de la Nación alertó sobre un aumento del 281% de casos de Streptococcus pyogenes, la causa bacteriana más frecuente de la faringitis aguda y algunas infecciones cutáneas.

En lo que va del año, se confirmaron 118 casos de infección invasiva en el país, de los cuales 16 fallecieron. En relación a años anteriores (2019-2022), el mayor número se había registrado en 2022 (año cerrado) con 75 casos reportados.

Las provincias con mayor cantidad de casos confirmados acumulados en 2023 son Buenos Aires (35), Santa Fe (20), Chubut (10) y Tierra del Fuego (10).

En el caso de Entre Ríos, ya se registraron cuatro casos complicados en lo que va del año. En 2019 se habían producido dos, con un deceso.