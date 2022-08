Estaba todo listo. Después de cincuenta años, el hombre iba a volver a la Luna. Pero algo sucedió y la NASA tuvo que suspender a último momento el primer vuelo del programa de exploración Artemis, cuyo objetivo final es que recién en el 2025 dos astronautas vuelvan a pisar el satélite.

La suspensión del vuelo fue provocada por fallas técnicas y le costó a la agencia de Estados Unidos unos 4.100 millones de dólares. Millones de personas sintonizaron la transmisión oficial para ver el lanzamiento y el fallido intento no sólo generó indignación en el país del norte, sino que volvió a alimentar las viejas teorías conspirativas que sostienen que, en realidad, los tripulantes de la misión del Apolo XI jamás pisaron la Luna.

Hay que decirlo: ciertos datos llamativos avalan, cuanto menos, algunas interpelaciones que responden al sentido común. ¿Por qué fueron sólo doce los astronautas que alunizaron entre 1969 y 1972? ¿Cómo con la tecnología disponible en julio de 1969 la NASA logró transmitir en vivo desde la Luna? ¿Por qué desde hace más de medio siglo nadie pisa el satélite?

En los últimos años, una filmación desclasificada de la NASA reveló un diálogo en el que Neil Armstrong y Edwin Aldrin advierten en tiempo real un encuentro con un Ovni durante el alunizaje y las insólitas respuestas que recibieron desde Houston.

Apolo 11: "¿Qué es eso? ¿Tenemos alguna explicación para aquello?".

Houston: "No la tenemos, no se preocupen. Continúen con el programa".

Apolo 11: "Oh, realmente hay algo fantástico aquí, nunca podrían imaginar esto".

Houston: "Cambien a (la frecuencia) 'Tango'".

Apolo 11: "Hay una especie de luz brillante allá, ahora".

Houston: "La tenemos, la vimos; atentos, se está perdiendo la comunicación. Se pierde. ¡Rápido, cambien a 'Bravo Tango'. Selecciones 'Jetzabel'".

Apolo 11: "Sí, pero esto es increíble. Cambiamos a 'Bravo Tango'. ¡Es maravilloso! Créanlo".

En este momento, la comunicación entre la misión y el centro de control de misión, emplazado en el estado de Texas, se corta de forma estrepitosa. Minutos después, se los puede volver a escuchar a los astronautas, ahora describiendo el objeto volador.

Apolo 11: "Esas son cosas gigantes. No, no, no... no se trata de una ilusión óptica. ¡Nadie va a creer esto!".

Houston: "¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierd... está pasando? ¿Qué pasa?".

Apolo 11: "Están acá bajo la superficie".

Houston: "¿Qué está pasando ahí?".

Apolo 11: "Hemos visto algunos visitantes. Ellos estaban ahí por un tiempo, con instrumentos de observación".

Houston: "Repetir la última información".

Apolo 11: "Yo digo que hay otras naves espaciales. Están alineadas al otro lado del cráter".

Houston: "¡Repetir, repetir!".

Mientras que desde la base de control intentaban digerir lo que acababan de escuchar, la tripulación del Apolo seguía en tiempo real desde la Luna frente a lo que ellos consideraban extraterrestres.

Apolo 11: "Mis manos están temblando tanto que no puedo hacer nada. ¿La película? Dios, si estas malditas cámaras no han recogido nada. ¿Entonces qué?".

Houston: "¿Recogieron algo?".

Apolo 11: "Yo no tenía ninguna película a mano. Tres disparos de los platillos o de lo que sea han arruinado la película".

Houston: "Control, control aquí. ¿Están en camino?".

Apolo 11: "Han aterrizado ahí. Ahí están y nos están viendo".

Houston: "Los espejos, los espejos. ¿Pusieron los espejos?".

Apolo 11: "Sí, están en el lugar correcto. Sin embargo, quien hizo las naves espaciales sin duda puede venir mañana y eliminarlos".

"La Nasa sabía muy poco sobre el objeto reportado por la tripulación del Apolo 11, que era indudablemente un objeto volador no identificado. Hubo un montón de gente dentro del programa que, al salir de la agencia espacial, se convenció de que los Ovnis existen, dando lugar a cierta preocupación por parte de la NASA, que obtuvo el acuerdo de la tripulación para no hablar públicamente acerca de estas cosas por temor al ridículo", reconoció años después el doctor David Beker, integrante del equipo del trabajo de la misión Apolo XI.