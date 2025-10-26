Nadia Burgos, candidata a diputada nacional por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) por Entre Ríos, emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela Hogar de Paraná, en el marco de las elecciones legislativas 2025.

“Voté para seguir fortaleciendo las luchas de los trabajadores, las mujeres y disidencia, la juventud, los jubilados y el movimiento ambiental. Hoy más que nunca, cuando acecha el JP Morgan, el FMI, EEUU, la reforma laboral, el saqueo y la contaminación hay que fortalecer alternativas que no se vendan, que no transen y que se la jueguen para defendernos de verdad", manifestó en declaraciones a la prensa.