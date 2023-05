El gobernador Gustavo Bordet respaldó el accionar del ministro de Economía, Sergio Massa, en la última jornada para estabilizar la economía, y le dirigió un mensaje a todo el arco político: “Hay que tener responsabilidad porque lo que está en juego es el futuro de los argentinos”.

En el marco del evento anual que realiza la Asociación Conciencia, Bordet se refirió a la situación que se vivió en la jornada del martes en torno a la cotización del dólar. Sostuvo que “es una de las tantas corridas cambiarias a las que nos tiene acostumbrado nuestro país” y que “las variables por las que se producen son múltiples”. No obstante, puntualizó: “es importante que los dirigentes tengan la responsabilidad necesaria para llevar la democracia a buen puerto”.

Bordet no descartó que jornadas como la de este martes “tengan que ver con alguna agitación”, y llamó a no “agravar la situación en momentos críticos de corrida cambiaria porque no contribuye en nada a la situación del país”. “Termina desfavoreciendo al sector asalariado, que es el más golpeado por la inflación, y al sector más humilde, que no puede resguardar sus ingresos que, de por sí, son muy bajos”, recordó.

“Hay que tener responsabilidad porque lo que está en juego es el futuro de los argentinos”, continuó el gobernador entrerriano en dirección a todo el arco político, y llamó “trabajar fuertemente para reducir la incertidumbre y encausar la economía”. “De esto se sale con mesura y diálogo”, subrayó.

Para finalizar, reiteró la importancia de “encontrar un proceso que estabilice el país”, y se abogó por la unidad del Frente de Todos: “es tiempo de dar certidumbre, dar la cara y decirle a la sociedad qué es lo que pensamos, cómo lo pensamos y cómo lo vamos a resolver”, concluyó.