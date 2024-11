José Ángel Allende, secretario general de UPCN y ex diputado provincial habló con el portal Debate Abierto sobre la detención del ex gobernador Sergio Urribarri. Pidió celeridad en la causa por el bien de toda la sociedad y que se deje de utilizar a los medios nacionales. En otro sentido habló del peronismo y reclamó porque la militancia elija a los candidatos y que “no lleguen desde Buenos Aires”.

“A nadie le debe satisfacer la detención de un ser humano, con o sin razón nunca es grato ver a alguien que está detenido”, reflexionó Allende sobre la prisión preventiva de Sergio Urribarri. Fue en este sentido que agregó: “Todos están gozando de libertad mientras no quede firme la sentencia, me parece que esto amerita que Urribarri deba gozar de los derechos como cualquier otro individuo”.

“Siempre que detengan a un exgobernador, afecta al partido al que pertenece y empaña, pero no tiene la culpa Urribarri. La sociedad mide con distintas varas. Pepín Rodríguez Simón, funcionario de Macri, estuvo prófugo y ahora cambia el gobierno y la misma justicia le toma declaración y lo deja en libertad, son cosas que como ciudadano común uno no entiende”.

Allende quien hace 17 años tiene la causa por enriquecimiento ilícito, donde la justicia dictaminó que no hubo tal delito. “Yo siempre he confiado en la justicia, me he puesto a derecho, entiendo que la justicia puede cometer errores, pero a la larga se impone y se hace justicia”, dijo.

Si bien destacó que “hay jueces muy buenos, al margen de quien los ponga, muchas veces condena antes la sociedad”, señaló y fue en este sentido que dijo: “Espero que el Superior Tribunal tome una decisión en cuanto a lo de Urribarri y si le corresponde que le den la liberad mientras dure el proceso y si no le corresponde, la justicia sabrá”.

Allende lamentó los dichos que salieron a la luz mencionando que el ex gobernador se iba a fugar, “eso no entra en la cabeza de nadie, siempre se ha puesto a derecho” y recordó cuando él estuvo con los fueros también se puso a disposición de la justicia.

“Urribarri no va a ser más o menos delincuente por ser peronista, pero se lo utiliza a esto”, señaló.

En otro sentido habló sobre el rearmado del PJ. “Nosotros estamos trabajando en la Reforma de la Carta Organiza, para que se termine el dedo, para que quien estén ocupando un cargo no quieran hacer otra cosa hasta que no termine su mandato, hay que renovar y esto no significa que la renovación es solo la juventud.

Asimismo destacó que existan grupos que estén trabajando en la conformación del peronismo desde la provincia. “No queremos que nos pongan más a los candidatos desde Buenos Aires, nosotros los queremos elegir”.

“Hace mucho que no hay líderes en el peronismo, los líderes no son puestos a dedo, después de Jorge Busti no hubo líderes en el PJ”, cerró.

Fuente: Debate Abierto