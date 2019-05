Héctor Maya: “Este es el gobierno más corrupto de la historia”

El ex senador nacional dijo que la convocatoria al diálogo por parte del presidente Macri “es una operación electoral”, adelantó que trabajará en la candidatura presidencial de Sergio Massa, y aseguró que el actual “es el gobierno más corrupto de la historia”. Siempre es referencia en la política entrerriana, más aun en un año tan cruzado por lo lectoral como este 2019. El ex senador nacional por el PJ Héctor Maya dialogó con ElDía desde Cero, donde se refirió, entre otras cosas, a los diez puntos anunciados por el gobierno nacional para “construir un amplio acuerdo” con las fuerzas opositoras y otros sectores de la sociedad. “En vez de gobernar, todas las semanas el gobierno tira a la sociedad un entretenimiento como si fuera un anestésico, con el propósito de disminuir la rabia que tiene la gente por el fracaso de la situación económica, por la inflación, por el costo de vida y por el deterioro salarial”, lo que “se traduce en el deterioro que ha tenido la imagen presidencial”, consideró. Maya fue muy duro con el gobierno y aseguró que “es la corrupción estructural más profunda de la historia argentina” al referirse a la política monetaria y cambiaria. “El Banco Central paga 74 puntos en las colocaciones de los bancos, y los bancos privados pagan 35, 40 puntos. O sea que hay una diferencia de 35 puntos, ¿dónde queda esa plata?”, cuestionó y, sin eufemismos indicó: “son unos chorros, son ladrones de guantes blancos”. “Nos hemos quejado de la corrupción del kirchnerismo durante tanto tiempo, y muchos de nosotros hemos hecho denuncias”, argumentó, pero aseguró que la situación actual es mucho más grave: “Este es el gobierno más corrupto de la historia”. Por otro lado, al referirse a la convocatoria del Ejecutivo nacional sostuvo que “no es el momento” y pidió que se realice “cuando estén los candidatos que van a gobernar”. “Qué le importa a la gente estos diez puntos declamativos cuando no se habla de inflación, de abrir las Pymes, de generar trabajo. Hay mil personas por días que pierden su fuente de trabajo en la Argentina. Este es un gobierno de marketing y de la patria financiera”, reforzó. Al tiempo que explicitó su acompañamiento en la campaña presidencia del líder del Frente Renovador. “Voy a trabajar para la candidatura de Sergio Massa en la interna dentro del Partido Justicialista”, adelantó.