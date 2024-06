El miércoles por la mañana, el presidente Javier Milei sacó un decreto de urgencia mediante el cual creó tres puestos en el directorio de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande destinados para Entre Ríos. El objetivo es garantizar el voto del senador peronista Edgardo Kueider.

En este contexto, el delegado argentino en la (CTM) afirmó que lo negociado por el senador entrerriano ya existe y que el Presidente no otorgó nada nuevo a Entre Ríos en ese acuerdo.

“Me llama la atención que se diga que se acordó eso, porque eso ya existe y está en la Ley 29.954 que aprobamos en el año 98. Yo me imagino que esto debe ser o un error o una falsa información y que esto no tiene nada que ver con el acuerdo de Kueider. Además, sería absurdo”, sostuvo Maya en declaraciones a Ahora ElDía.

“Están manoseando tanto la situación de Salto Grande que al final Salto Grande se ha convertido en un pulmón para otros lugares y no para el desarrollo entrerriano”, agregó.

Efectivamente como afirmó Maya, la Ley 29.954 de “Aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande” del año 1998 dispone en el punto 4º del ACTA ACUERDO ENTRE LA NACION Y LAS PROVINCIAS DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES POR SALTO GRANDE que “El Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, propondrá al Poder Ejecutivo Nacional, tres (3) personas para ser designadas Delegados Nacionales ante la Comisión Técnica Mixta Salto Grande (CTM) conforme a las disposiciones legales vigentes”.

Por último, Maya volvió a protestar debido a la actitud del Gobierno nacional a la hora de no aceptar su renuncia como delegado de la CTM: “Llevo tres veces renunciado y no me aceptan la renuncia. Es insólito eso, Héctor. Casi que están limitando mis derechos porque me citan con la Cancillería para votar, para no dejar en inferioridad de condiciones la Argentina. Es un desgaste que me resulta insoportable, indigno y molesto”, concluyó.