Un total de 18 obispos y arzobispos de distintos puntos del país se hicieron presentes este sábado en la capital entrerriana para la ceremonia de asunción del nuevo arzobispo Raúl Martín, que sucede al ahora administrador apostólico Juan Alberto Puiggari. El evento comenzó a las 16 en la Plaza 1º de Mayo y continuó con una misa en la Catedral Metropolitana, donde se formalizó el inicio del ministerio episcopal de Monseñor Martín. El acto convocó a la comunidad católica de la región.

“Es una alegría, vengo con mucha expectativa porque es un desafío. Dios nos pone a jugar de otra manera y con algo de historia –llevo 19 años de obispo–. Siempre es un desafío nuevo. Uno pensaba que me iba a quedar hasta el fin de los tiempos en Santa Rosa porque fui obispo auxiliar del cardenal Bergoglio y después que lo hacen Papa me nombran en Santa Rosa. Nunca pensé que me iban a pedir ir a otro lado, pero Dios sabe lo que hace y estoy feliz”, expresó Monseñor Martín.

Durante el acto, Raúl Martín también dejó un mensaje a la comunidad: “Tenemos que trabajar juntos, caminar juntos, que es lo que se nos está pidiendo siempre y animarnos a hacer protagonistas de la historia”, dijo ante los presentes. Su declaración marcó el tono de compromiso pastoral y apertura que buscará promover en su nuevo rol al frente de la Arquidiócesis de Paraná.