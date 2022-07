"Hay muchas versiones de nuestros ciudadanos de las 32 tiendas que hemos sido allanados que hemos sido ultrajados de distintas maneras", comenzó manifestando uno de los comerciantes bolivianos que se movilizaron hasta el Juzgado Federal.

“Quiero aclarar que también hubo buenas autoridades que trataron bien a las personas, como debe ser, porque ellos tienen derecho a venir a visitarnos, a allanarnos, nosotros no nos negamos", reconoció, para luego acusar que "nos duele que nos trataron como delincuentes, apenas que entraron nos quitaron los celulares y nos dejaron incomunicados”.

"En segundo lugar sacaron las cámaras de seguridad para que no haya evidencias, no tenemos ahora nada de evidencia, se llevaron en mochilas ropa de muchas tiendas, no de todas, se escogieron prendas para ellos, eso es falta de respeto, eso es un robo, cayeron muy bajo delante de nosotros, de nuestro sacrificio y trabajo", aseveró el comerciante.

“Había señores que tenían niños en el jardín y no les dejaron ir a recogerlos, tuvieron que ir escoltados; hay niños traumados, las escuelas mismas nos están apoyando”, describió.

“Hemos sido de todas las maneras maltratados, en lo psicológico y también con golpes, eso no es humano, nosotros no somos delincuentes y hasta el peor delincuente tiene derecho a un abogado, no pueden tratarnos así”, concluyó el manifestante.

Según supo Ahora ElDía, los comerciantes extranjeros podrían presentar una denuncia formal ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, luego de la feria judicial.