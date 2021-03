Herlax consideró que los sueldos de los concejales son "acordes al cargo que ocupan"

Noticia relacionada: Acuerdo paritario con los municipales: tendrán un aumento del 27% en tres tramos

Añadió que "Le pedimos explicaciones al sindicato con respecto a eso, porque la realidad es que había habido un intercambio de propuestas, y nos manifestaron que había malestar de los trabajadores por la situación económica; pero lo que quiero remarcar es que siempre hubo diálogo, porque es la recomposición salarial de nuestros trabajadores y siempre la prioridad es poder darle lo mejor, pero tomando decisiones prudentes, teniendo en cuenta el resto de los gastos que tiene el municipio para su funcionamiento", explicó.

Acerca de la repercusión de la paritaria en el salario de los concejales, que con el 18% correspondiente a marzo subirán más de $20.000, la secretaria de Gobierno manifestó que no está de acuerdo con "poner en debate el sueldo de los concejales o de los funcionarios", ya que "son cargos de muchísima responsabilidad, con lo cual me parece que no lleva a ningún puerto ponernos a discutir si está bien o hacer un comparativo con otros".

En la misma línea, consideró que "no soy la indicada para decir si es justo o no, pero en función de las responsabilidades es un sueldo acorde al cargo que ocupan", ya que sus decisiones, al igual que la de los funcionarios, "impactan en toda la ciudad".

Por último, consultada si el Ejecutivo le pedirá un nuevo "gesto" a los concejales, como cuándo Piaggio asumió su segundo mandato y los ediles se redujeron un porcentaje de su suelgo, aseguró que "no lo se, quizás los concejales lo están evaluando, hay que hablarlo con ellos, con los representantes de los bloques, si realmente hay una intención o no de aceptar o no el aumento, no me gustaría hablar sin conocimiento, capaz que lo están haciendo", esbozó.

Sin restricciones para Semana Santa

Ante el presunto arribo de una nueva ola de Covid y en las vísperas de un nuevo fin de semana largo, Herlax aclaró que "por ahora no vamos a tomar nuevas medidas, vamos a seguir con la normalidad en la que estamos y mañana en el Coes evaluaremos cómo está la situación".

"Supongo que no vamos a estar exentos de la segunda ola, con lo cual hay que ser muy prudentes, ya tenemos un año de experiencia sobre qué medidas son acordes tomar", concluyó.