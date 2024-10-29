La concejal de la oposición, Delfina Herlax pasó por Ahora Cero Radio y se refirió a los dichos del intendente sobre la decisión del fiscal de archivar la causa del tanque.

“Eso de no escuchar a la Justicia es contradictorio, porque cuando la Justicia se expresó sobre las impugnaciones se respetó, y ahora la pone en cuestionamiento. Así como la ciudadanía confió en la Justicia para que Davico sea candidato ¿Por qué no va a confiar él ahora? La justicia fue justa con las impugnaciones de Davico pero ¿Ahora con la causa del tanque no?”, sentenció Herlax.

Por otra parte, se refirió a los rumores que sobrevuelan en torno a una posible denuncia que involucra el manejo que tuvo la gestión anterior del Ecoparque.

“Algo que plantee cuando nosotros asumimos es que se analizó qué podía hacer el Municipio con el reciclado y, la verdad es que los Municipios no pueden ejercer el comercio de forma asidua. Según la Ley de Municipios, podemos vender pero no con habitualidad, y con la aprobación del Concejo Deliberante. El gobierno local tiene la obligación de dar tratamiento a los residuos, pero nada más. Después lo que se vendía quedaba para la cooperativa. No terminamos de entender cual es la figura que le da ingreso al Muncipio para estas ventas si no es una empresa habilitada para hacer hacerlas”, resaltó la concejal.

También apuntó que el intendente “es más a fin al Gobierno Nacional que al Provincial. Creo que hay una relación de amistad genuina con varios funcionarios nacionales”.

Finalmente, se refirió a la interna que atraviesa el PJ y manifestó que “ el peronismo tiene que darse cuenta de sus errores, nos quedamos con un discurso y una mirada y no supimos escuchar. Todo esto requiere de una revisión de que quizás estaba equivocado lo que veníamos haciendo, me parece que el peronismo tienen que hacer ese trabajo , más que ir a una interna”.