La abogada querellante, Marina Hundt, confirmó que el juicio se realizará en las próximas semanas y dijo que trabaja en conjunto con los fiscales. "No consideramos bajo ningún punto de vista la absolución de Wolff Furlong", remarcó.

La abogada querellante, Marina Hundt, brindó detalles ante Elonce sobre las expectativas que tienen para el juicio contra doce personas por abusos de menores que eran integrantes del grupo familiar en la localidad de Oro Verde. Además, adelantó que la causa está a punto de llegar a juicio.

En el expediente se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales. Hay 11 personas procesadas por estos hechos. Además del ex comisario Mario René Wolff Furlong, está imputado un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.

Llega a juicio

"Había unas pruebas pendientes y pudimos culminarlas, los informes de esas pericias fue lo último que se agregó y así, se culminó esta etapa previa al juicio que va a ser a comienzos de Octubre", anticipó la letrada.

Sobre el juicio, la querellante vaticinó que “serán varias semanas de juicio porque hay muchas pruebas que ofrecieron todas las partes y hay una gran cantidad de personas involucradas”, explicó.

Cerrar la etapa

Cabe recordar que al cumplirse más de nueve años de la denuncia por abuso contra tres hermanos (dos niñas y un niño), que en ese momento eran menores y tras un largo letargo de la causa en los profundos cajones de la justicia entrerriana, con un nuevo revés para los acusados, se espera que la causa llegue, finalmente, al juicio. "Creemos que llegamos a esta etapa de juicio con pruebas muy contundentes, un vasto caudal de pruebas que, a su vez, es contundente en relación a todos los imputados y se va a pedir lo mayor que se pueda pedir como pena. Dependerá si se concede o no, por las herramientas procesales de siempre, pero vamos por todas las cuestiones", dijo a RadioLaVoz y agregó: “queremos que las personas le puedan dar un cierre a esta etapa tan fea”, detalló.

Trabajo conjunto

En referencia al juicio, la Hundt señaló que "van a estar interviniendo, Matilda Federik y Mariano Budasoff por el Ministerio Público Fiscal. Desde que se dieron a conocer las fechas estamos trabajando en conjunto”, afirmó.

La abogada sostuvo que será un juicio extenso, con muchas audiencias, y agregó que "están citadas todas las personas que intervinieron como profesionales cuando los chicos fueron a declarar siendo menores, porque, además, hay otras declaraciones de cuando los chicos cumplieron la mayoría de edad", recordó la letrada.

Pruebas contundentes

"Entendemos que todas las pruebas que tenemos son material probatorio importante y contundente como para una condena, no pensamos en otra cosa para todos los imputados", remarcó Hundt al referirse a las expectativas sobre el juicio contra doce personas, entre ellas, Wolff Furlong, comisario retirado de la Policía de Entre Ríos.

En referencia al ex comisario, la abogada querellante sostuvo que “no consideramos bajo ningún punto de vista la absolución de Wolff Furlong”, dijo y agregó a RadioLaVoz que “no hemos tenido diálogo con la defensa de los imputados”, afirmó.

Juicio con esperanza

“Nosotros bregamos por mantener la identidad y el resguardo de los jóvenes porque eso es lo primordial para nosotros, que puedan arribar a un juicio tranquilos, con esperanza, que puedan ser escuchados y puedan manifestar su palabra; en un marco de resguardo y privacidad para no ser revictimizados", aclaró la abogada.



Hundt detalló que las víctimas, están al tanto de todo lo que va pasando en el expediente, “ya son mayores de edad y viven su vida de una manera pacífica y cotidiana, todas estas cosas le generan un dolor y un recuerdo que no es nada grato. Siempre estuvieron acompañados de profesionales particulares gracias al apoyo de la familia paterna que lo acompañó”.

Las condenas

En cuanto a las condenas, La abogada querellantes explicó que hay diversos grados de participación, hay quienes tienen una participación agravada por el tipo de hecho y esperamos que sean todas condenas de cumplimiento efectivo”.

Al finalizar dijo que “no hay nada que les pueda hacer olvidar todo lo que vivieron, pero podrán sentir que hubo justicia en este caso”.

Los detalles de la causa

Cabe recordar que al cumplirse más de ocho años de la denuncia por abuso contra tres hermanos (dos niñas y un niño), que en ese momento eran menores y tras un largo letargo de la causa en los profundos cajones de la justicia entrerriana, con un nuevo revés para los acusados, se espera que la causa llegue, finalmente, a juicio. Entre los imputados, se encuentra el comisario retirado de la Policía de Entre Ríos, ligado al negocio televisivo, Mario René Wolff Furlong.



Once ciudadanos, la mayoría oriundos de Oro Verde y otros de Paraná, fueron imputados en 2019, por los presuntos delitos de Corrupción de menores, Abusos sexual simple, Abuso sexual con acceso carnal y Abuso sexual agravado contra dos niñas que habrían comenzado cuando las menores tenían 4 y 5 años y un niño, que en ese momento tenía 5 años. Los tres hermanos fueron sometidos a gravísimos vejámenes durante prolongados períodos. La fiscal Laura Cattaneo. (Archivo)

El origen

La causa empezó a sustanciarse a partir de una denuncia que se presentó en Tribunales, en julio de 2013. Los hechos datan de 2005 a 2011, cuando las víctimas eran menores.

Sin embargo, la causa estuvo prácticamente dormida desde 2013 hasta 2017, cuando tras una exhaustiva examinación de la misma, el Ministerio Público Fiscal decidió reflotarla.



La fiscal Laura Cattaneo, volvió a revisar las Cámara Gesell y vio que se había empezado a investigar como un abuso intrafamiliar en un solo caso, respecto a una sola víctima. Pero, en realidad, encontró que la situación era mucho más amplia, ya que había continuado en el tiempo y que involucraba a terceras personas en los aberrantes actos contra los menores.



En el expediente se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales. En los relatos en Cámaras Gesell, las víctimas empezaron a nombrar a los acusados por sus apodos. A raíz de un trabajo de largo tiempo, la fiscalía logró avanzar en los testimonios hasta identificar con nombre y apellido a los 11 acusados.

Los imputados

Esos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas. Además de la madre, una tía, un tío, y el abuelo materno, entre las once personas procesadas por estos hechos, se encuentra el comisario retirado de la Policía de Entre Ríos, ligado al negocio televisivo, Mario René Wolff Furlong; un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.



Los otros acusados que ahora enfrentarán el juicio son: Daian Amaro Castro; Natalia Yanina Almeira; María Rosa Abdala; Gladis Schlottahuer; Ana Marina López; y Aldo Ignacio González, un hombre consignado en el expediente como locutor de radio de la ciudad de Gualeguaychú.

Todos deberán afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal.

Rechazo de prescripción

La Sala I de la Cámara de Casación Penal de Paraná rechazó por unanimidad, en junio de 2021, el pedido de prescripción de la causa presentado por la defensa de una de las imputadas, Gladis Schlottahuer.

El rechazo a la prescripción fue una sentencia unánime que compartieron los tres Vocales de la Cámara de Casación de Paraná: Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano.

Uno de los abogados, Guillermo Mulet, defensor de Wolff Furlong, no pidió la prescripción de la causa y aclaró que fue porque "no lo analicé como viable, al menos ahora". Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano.



Sin embargo, la decisión llega tras un pedido realizado en noviembre de 2020 y recién, se conoció en 2021. Incluso, en agosto de 2020, la querella había manifestado su preocupación por la demora en la elevación a juicio, que había sido solicitada hace dos años (mediados de agosto de 2020), por la fiscal del caso Laura Cattáneo.

Argumentos

La sentencia de Casación señala entre sus argumentos que rechazan la prescripción, que la defensa presentó antecedentes “que no resultan aplicables” al caso, puesto que hacen alusión “al pedido de absolución por parte del órgano acusador en la etapa del juicio, instancia ésta a la que aún no se ha arribado”. (Fuente: El Once)