El joven boxeador de Gualeguaychú, Tiziano Hermosilla, competirá esta semana en el Campeonato Nacional Juvenil, el evento más importante del país para púgiles de entre 17 y 18 años.

El pupilo del gimnasio Dogo Boxing, que encabeza Juan Carlos Martínez y funciona en el club La Cuchimarra, se ganó el derecho a representar a la Federación Entrerriana de Box (FEB) tras haberse consagrado campeón en la categoría hasta 64 kilogramos del Torneo Regional Zona 5, que se celebró el primer fin de semana de agosto en Concordia y reunió también a boxeadores de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Hermosilla viaja este domingo al mediodía rumbo a Buenos Aires, sede del evento en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), junto a la delegación entrerriana –que tendrá al también gualeguaychuense Lucas Traversa como uno de sus entrenadores– para realizar el proceso de acreditación.

Mañana a primera hora se realizarán los pesajes de los boxeadores y a las 10 será el sorteo de los cruces. A las 16.30 se llevará a cabo la charla de directivos y protocolo de violencia, a las 17 será la palabra de bienvenida y apertura, mientras que a las 19 comenzarán los combates. El torneo se extenderá hasta el sábado próximo, cuando se disputen las finales.

Cabe destacar que Hermosilla fue campeón nacional el año pasado en los Juegos Deportivos Nacionales Evita en Mar del Plata y ahora buscará repetir en el Campeonato Nacional Juvenil de la FAB lo logrado por su coterráneo Ayrton Araujo, del gimnasio Camioneros, quien se consagró campeón en la categoría hasta 56 kilogramos en la edición 2024, celebrada en la localidad chubutense de Rawson.