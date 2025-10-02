El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que se esperan un jueves 2 de octubre con nubosidad variable y eventuales lloviznas en el norte de Entre Ríos, que no serían importantes. Las temperaturas siguen subiendo y se prevén entre 26 y 27 grados de máxima.

El calor se hará sentir hasta el fin de semana. Los valores térmicos seguirán aumentando hasta el sábado, que será el día más caluroso, con una máxima prevista en hasta 31 grados en algunas zonas de la provincia.

Luego, se aguarda un frente inestable para la noche del sábado y la madrugada del domingo. El viento sur provocará inestabilidades, con anuncio de lluvias y tormentas que provocarán de manera posterior un descenso térmico.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este jueves 2 de octubre

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 26 grados. La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y hacia la tarde noche continuaría mayormente nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 27 grados. Se aguarda una jornada con cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 14 grados y una máxima de 26 grados. El cielo estará cargado de nubes y no se descartan eventuales lloviznas y chaparrones a la tarde noche.

En Gualeguay y Victoria, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 27 grados. En estas localidades se indica un día con cielo entre parcialmente y mayormente nublado, sin lluvias.