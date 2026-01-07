Los músicos gualeguaychuenses Hernán Archaina y César Cabeza representarán esta noche a nuestra ciudad en el certamen Nuevos Valores Pre Cosquín 2026, instancia que reúne a los ganadores de sedes de todo el país y define quiénes llegarán al escenario mayor del festival. Los artistas locales, reconocidos por su trayectoria en el ámbito del Carnaval y del folklore, se encuentran en la ciudad de Cosquín, Córdoba, integrando la delegación de la sede Gualeguaychú. Participarán en la categoría Dúo Vocal.

El certamen se desarrollará durante dos jornadas, este miércoles 7 y jueves 8 de enero desde las 20 horas. Quienes logren superar esta instancia accederán a la final, prevista para dentro de aproximadamente una semana, y los ganadores tendrán la posibilidad de presentarse en el escenario mayor del festival de Cosquín, que se llevará a cabo del 24 de enero al 1 de febrero.



Desde la “Meca” del folklore nacional, Archaina y Cabeza compartieron con Ahora ElDía sus emociones horas antes de subir a conquistar el escenario participando . “Estamos felices de estar acá, es un sueño cumplido. Para nosotros que hacemos música, llegar a pisar este escenario es algo espectacular, más allá del contexto del concurso; y, por supuesto, es un honor hacerlo representando a Gualeguaychú. Obviamente, estamos con un poco de ansiedad, ves el escenario y te genera una cosita, se te revuelven un poco las mariposas del estómago. Pero son nervios lindos”, expresó Archaina.



Y adelantó: “Esta noche supongo que vamos a tocar alrededor de las veintidós horas, porque estamos en el número de orden trece. Pero bueno, lo estamos viviendo tranquilos, con amigos, relajando. Vamos a cantar una samba, “La Pomeña”, y nos van a acompañar Gustavo Peretti, en el bombo, y Francisco “Panchi” Fernández, en el teclado. César va a tocar la guitarra y, obviamente, los dos cantamos. Ensayamos y tratamos de buscar arreglos que enriquezcan las melodías y que también tengan que ver con la letra de la canción".