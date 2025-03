Hernán Casciari charló en Ahora Cero Radio acerca del éxito de la serie "El mejor infarto de mi vida", inspirada en un cuento del escritor, que a su vez nació de una vivencia del autor.

“Me sorprende mucho la repercusión, porque a su vez Disney es una plataforma enorme e hizo un lanzamiento global, entonces es una repercusión que yo no tenía experiencia. Al principio el cañón publicitario es impresionante, pero después si no le gusta a nadie no se sostiene, la está viendo todo el mundo, y les gusta y la recomiendan”, sintetizó.

Acerca de su vínculo con Gualeguaychú, Casciari reveló que “es una ciudad a la que he ido muchísimo en mis épocas de ludópata en los '90, porque el Casino más cercano quedaba ahí. Tengo un recuerdo hermosísimo de Entre Ríos en general y de Gualeguaychú en particular”.