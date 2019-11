¿Hernán Crespo a Boca? Las sorpresivas declaraciones del ex River

Hernán Crespo no descartó la p...

De este tema, entre otros, habló Hernán Crespo. El ex delantero regresó al país para sumarse a Banfield aunque la falta de resultados lo dejaron afuera del primer equipo. Ahora, el DT está libre para asumir en algún equipo y si bien tiene una historia muy ligada a River, no le cerró las puertas al Xeneize.

El entrenador sorprendió con sus declaraciones en #NETxFOX

Consultado sobre un posible llamado de Nicolás Burdisso, Mánager Deportivo de Boca, Crespo contó en Nunca es Tarde que "le diría: 'Nico, dejate de hinchar las bolas', ja ja. Más allá de los nombres hay que respetar los proyectos y escuchar. Después podés decir si te gusta o no te gusta. Nico es un amigazo y seguramente lo escucharía, pero me pondría en un problemón".

Si bien destacó que no sería su primera opción, con su respuesta Crespo no descartó sentarse a hablar con los dirigentes del Xeneize. Sin embargo, el ex atacante sonó también para arribar a San Lorenzo tras la salida de Juan Antonio Pizzi.