Hernán Drago tiene 48 años y dice que hace más de 35 años que conoce el espectáculo, es decir desde que los carnavaleros recorrían las calles céntricas porque la familia del modelo tiene campos por esto lados.

A lo largo de las ediciones, Drago pudo observar la evolución del Carnaval del País pero también fue testigo de algo que no cambió.

“Imagínate que desde aquellos años hasta aquí, he visto, me consta, la dedicación y lo que significa para Gualeguaychú y para el país, semejante fiesta, pero si tuviera que decir que es lo que me llama la atención al respecto, es que desde hace 35 años al día de la fecha, la alegría y la pasión de quienes lo hacen (delante y detrás de escena) es la misma. Siempre con una sonrisa y dejando todo y es para aplaudir”, expresó Hernán a Ahora ElDía.

El conductor contó que a lo largo de los años pudo presenciar el espectáculo desde las tribunas y desde dentro del circuito, ha sido invitado a modo de figura pública y otras tantas veces vino por placer.

Al respecto, manifestó que poder “vivir una vez más toda esa fiesta, me siento realmente un privilegiado, y además disfruto mucho también del cariño de la gente ,que es mucho y sé que ahí es la excusa justa para la foto y que a cada uno, desde donde nos toque, poder ser parte”

Y agregó: “Es difícil expresar en palabras la energía y la alegria, hasta visua, que se vive en cada una de las noches, la música, los artistas, la familia, todo conspira en que sea una fiesta y así la vivo cada vez que puedo”.

En tanto, este sábado estará disfrutando de las cuatro pero no podrá quedarse mucho tiempo en la ciudad: “Lamentablemente mi agenda no me permite quedarme a recorrer en esta oportunidad. Pero como comentaba que me familia tenía un campo allí, conozco bien Gualeguaychú, y como amante de la pesca también he ido a pescar. En esta ocasión, voy con mi novia y mi mamá, directo al carnaval y al finalizar me vuelvo”, concluyó.