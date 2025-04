La kinesiología y el deporte son dos actividades que funcionan mancomunadamente, ya que el atleta amateur o profesional, aficionado o de alto rendimiento, están expuestos a dolencias o lesiones de diferentes grados. Y allí es donde aparece el profesional de la salud, quien, en resumidas palabras, ayuda a la recuperación física del deportista, mediante terapias y tratamientos metodológicos.

El 13 de abril, en Argentina, se conmemora el “Día del Kinesiólogo”, porque en esa misma fecha, pero en 1937, se creó la primera casa de estudio de kinesiología en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En Gualeguaychú, existen grandes profesionales -de esta rama de la medicina- al servicio de la salud física e incluso deportistas amateurs de alto rendimiento que se formaron y ejercen como fisioterapeutas.

Uno de ellos es Hernán Rivas, que si bien en su infancia y adolescencia alternó entre el fútbol y el básquet, a los 45 años descubrió su pasión por el triatlón y en la actualidad es uno de los grandes referentes que tiene la ciudad en la disciplina que combina natación, ciclismo y pedestrismo.

Rivas tras completar el tramo de natación en el Ironma 70.3 de San Juan.

El domingo pasado, Rivas compitió en el Ironman 70.3 de San Juan, en el cual terminó octavo entre 63 competidores en su categoría (55-59), con un tiempo 4 horas, 53 minutos y 12 segundos, para los 1900 metros de nado, 90 kilómetros de bici y 10k de correr.

El triatleta local y kinesiólogo se quedó uno días para disfrutar de los atractivos de aquella tierra cuyana y arribó el viernes a la ciudad, mientras que el sábado por la mañana le abrió las puertas a Ahora ElDía para dar una conocer su historia con el deporte y su labor como fisioterapia.

¿Arrancaste primero en la kinesiología o en el tría?

Desde la infancia que hago deporte. Arranqué a jugar al fútbol en Central Entrerriano y llegué a debutar en Primera División. También hice básquet y natación de más chico. Pero en 1986 me fui a estudiar a Buenos Aires y abandoné esas actividades.

Cuando volví a Gualeguaychú, en 2003, volví a jugar al fútbol, aunque recreativamente. Y en 2014 un amigo me invitó a correr una prueba de 10 kilómetros a beneficio del Hospital y me sentí muy bien, sin haberme preparado con tiempo. Entonces, dije ¿Por qué no pruebo con el triatlón?, si anduve muy bien en mi primera carrera de pedestrismo y había hecho natación de más pibe.

Así que ese año se me ocurrió correr un tría y me contacté con Darío Acosta, quien fui mi primer entrenador, y junto al “Pichi” (Ricardo Fariña) me incentivaron a practicar ese deporte. A fines de 2014 tuve mi debut por el Campeonato Entrerriano en la distancia Short (750 metros de natación, 20 de kilómetros de ciclismo y 5 de pedestrismo), en Valle María, y el resultado superó mis expectativas.

¿Entonces arrancaste de bastante grande?

Sí, a los 45 años y a los 47 recién cumplido corrí mi primer Ironman full (3900m. de natación, 180k de ciclismo y 42.2k de pedestrismo). Fue en Florianópolis y el tiempo que logré fue una sorpresa para todos. En mi debut hice 10 horas y 29 minutos. Cuando se suponía que por lo que entrenaba tenía que hacer cerca de 12 horas.

Fue una satisfacción increíble. Muchas personas no entienden el sacrificio que hacemos para competir en estas pruebas, por el esfuerzo que hacemos y cómo terminamos destrozados físicamente, ya que le recuperación nos demanda unos diez días. Pero cuando llegás y alcanzás el objetivo, es una emoción muy grande, que se manifiesta en lágrimas, por el tremendo esfuerzo que hacemos.

¿Cuándo viajan a competir en grupo con los atletas locales, ayudas en la recuperación?

Siempre hay alguien que me pide o me sale naturalmente, porque la kinesiología es mi pasión. Si alguno tiene una dolencia o una molestia, necesita un consejo, que le haga un vendaje o lo que sea, siempre estoy a disposición, por eso llevó siempre mis elementos de trabajos para una mejor atención.

¿Cómo es tu rutina diaria entre tu trabajo y el entrenamiento?

Soy muy disciplinado en ese sentido, porque no hay otra forma de exprimir la cantidad de horas que uno necesita para entrenar, que a veces son entre 15 y 16 semanales, es como si fueran dos jornadas laborales más. Solamente descanso los domingos por disposición de mi entrenador, porque si fuera por mí, no me quedaría quieto (risas).Y en cuanto a mi trabajo, lo hago de lunes a jueves, generalmente desde las 7.30 hasta las 13 y 16.30 hasta las 21 horas.

Durante el tramo de pedestrismo en las calles sanjuaninas

¿Cómo hacés con la agenda de paciente cuando te toca viajar por una competencia?

Soy muy organizado a la hora de programar un viaje, porque soy trabajador independiente y tengo que ser prolijo con mis pacientes, en cuánto al tiempo que puedo dejar cerrado el consultorio. Pero si en algo me caracterizo es en ser prolijo y eso me permite administrar mejor mis tiempos.

¿Es una ventaja ser kinesiólogo a la hora de correr un tría y evitar lesiones?

Si, llevo cerca de 33 años como kinesiólogo y en 2009 me recibí de osteópata, es decir tengo otra mirada más global y más integradora del cuerpo que, entre comillas, me permite tener una ventaja sobre los que no tienen esos conocimientos. Igualmente, por más que haya estudiado o especializado en la salud física, siempre busco apoyo en entrenadores y nutricionistas para un mejor entrenamiento.

Cuándo te jubiles ¿Será primero la kinesiología o el triatlón?

Creo que de kinesiólogo me voy a jubilar antes, pero es una profesión que amo. Además en este país si te jubilás no te alcanza. Creo que el deporte me da mucha energía para el trabajo también. Es decir, es un bienestar físico y emocional, entrenar al sol y estar al aire libre, además de mejorarme la calidad de vida y por eso voy a seguir en el tría por muchos años más, gracias también al apoyo incondicional de mi esposa, María Laura Gómez, mis hijos, amigos y el grupo de triatletas que tenemos en la ciudad.