Hernán Viri: "Si hay kioscos de droga, hay una organización criminal que los abastece"

Oriundo de San Isidro, la labor actual le ha permitido conocer la idiosincrasia de la provincia y de la región, aunque conocía Gualeguaychú desde hace varios años por sus visitas como turista. Fue allí cuando se “enamoró” de la ciudad y de su genta a la que calificó como “afectuosa, amable y abierta”.

El próximo viernes entrará el esperado Juzgado Federal de Gualeguaychú que servirá no solo para atender las cuestiones que surjan en el departamento Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, sino también para aliviar la cantidad de causas que se tramitan en los únicos dos actuales: Paraná y Concepción del Uruguay.

Viri, que entre su larga trayectoria judicial contó que fue secretario de la jueza Sandra Arroyo Salgado, brindó su visión sobre la ciudad a la que llegó a principios de año pero que conoce desde hace varios: “No desconozco que existen situaciones conflictivas, pero Gualeguaychú no es una ciudad complicada con los delitos y narcotráfico, no tiene las realidades de otras ciudades”.

“En la provincia de Entre Ríos, como también pasa en Buenos Aires, la competencia está desdoblada entre la Justicia Federal y la Ordinaria. En cuanto a narcotráfico, la Justicia local se ocupa de los delitos de tenencia simple y de la tenencia destinada al comercio pero a una escala menor, lo que comúnmente se conoce como narcomenudeo. Particularmente pienso en que está muy bien en cómo trabaja la Justicia local, pero creo que si uno quiere realmente luchar contra el narcotráfico tiene que subir en la cadena delictiva”, mencionó el flamante magistrado que obtuvo su cargo por concurso.

Viri opinó que “se pueden allanar tres o cuatro kioscos de droga y a la semana van a haber abierto otros cinco o seis, porque para las organizaciones criminales las personas que venden en esos kiosquitos son algo totalmente fungibles, si está o no está hay otras personas para que lleven adelante la actividad ilegal y ahí es donde debe cobrar relevancia la Justicia Federal, que se debe ocupar del narcotráfico a gran escala”.

La importancia del Juzgado

Este funcionario judicial considera que no solo es importante el narcomenudeo, sino que hay que atacar a quienes abastecen esos kioscos de droga: “Si hay kiosquitos hay una organización criminal que los abastece”. “Me he reunido con las fuerzas federales para investigar y atacar esas grandes organizaciones criminales, porque si no hay organización criminal que abastezca a la ciudad no van a existir los kiosquitos. Hay que trabajar, va a llevar tiempo, pero esa es la verdadera lucha que hay que dar”.

Viri celebró también la creación del Juzgado Federal de Concordia y Victoria, porque actualmente Entre Ríos cuenta con los juzgados en Concepción y Paraná, y trazó un ejemplo de la problemática que se presenta en la actualidad que no permite que la Justicia brinde la respuesta inmediata que espera la sociedad: “Pablo Seró (juez de Concepción) tiene a su cargo investigaciones de media provincia, por ahí tiene casos que están a 200 o 300 km y a veces es imposible dar debida respuesta”.

“Ya me reuní con los jefes de Gendarmería y Prefectura y hablé con el Jefe de Policía para articular entre todas las fuerzas una fluidez también con la Justicia local. Es importante el dialogo porque muchas veces se entorpecen las investigaciones entre la Justicia local y la Federal”, agregó.

Sin comunicación con Piaggio

Viri comentó que hasta el momento “el único que no se comunicó conmigo es el intendente, pero entiendo y descarto que su interés es colaborar y luchar contra el narcotráfico”, y reafirmó que su “idea es coordinar con todos los agentes judicales, con la política, con las fuerzas de seguridad porque con una fluidez comunicacional rica se le puede dar lucha al narcotráfico”.

“Hace unos días me llamó un secretario de la Intendencia preguntándome por el juzgado y le transmití que me parecía raro que el Intendente donde iba a funcionar el Juzgado no se haya puesto en contacto, me dijo que se lo iba a transmitir, después me llamó el mismo secretario para programar una reunión, le di una fecha y me dijo que tenía que viajar y que después me iba a avisar, pero nunca me contactó. Descarto que su interés es participar y aportar porque para que la gente se pueda desarrollar y vivir en paz la seguridad es esencial y el narcotráfico es algo que más allá de ser un delito complejo, trastoca a otros delitos. No es lo mismo que una persona vaya a robar estando drogado o no”, explicó.

La tarea del Juzgado

“El Juzgado Federal de Gualeguaychú será multifuero, voy a actuar en causas penales y no penales, dentro de lo penal además del narcotráfico actuaré en trata de personas, falsedad documental y de moneda extranjera, lavado de dinero y la afectación al medioambiente siempre y cuando sea interjurisdiccional. Lo que se busca es que la Justicia Federal investigue delitos donde el Estado es parte y otros donde por la importancia del delito la ley otorga una competencia específica”, señaló.

Muchas veces se cuestiona el rol de la Justicia y sobre ello Viri opinó: “La gente toma como referencia de la Justicia cuando ve a los jueces de Comodoro Py, pero la Justicia es mucho más grande que eso, hay muchos jueces honestos que trabajan mucho, sobre todo en el interior del país. La Justicia tiene sus cosas buenas y malas porque no está abstraída del país, igual a lo que ocurre en otros ámbitos como la Policía, la educación, la política, el periodismo, el país en general está atravesando una crisis no solo económica sino institucional generalizada”.

“Hay jueces más permeables que otros, igual que hay políticos más permeables que otros. El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado y el equilibro entre los tres es lo que hace a la democracia y es imposible que no tengan relación entre sí, la cuestión es que esas relaciones no sean invasivas, que no influyan para adoptar temperamentos diferentes a los que uno adoptaría, que no haya presiones”, consideró.

Por último, Viri aseguró que “el día que por miedo o presión no pueda hacer lo que realmente creo que hay que hacer tomaré licencia renunciaré o me dedicaré a otra cosa, pero cuando comencé con este camino sabía cuáles eran los desafíos y conozco el peso específico y la responsabilidad porque siempre trabajé, me forme y me preparé en la Justicia Federal y quiero desempeñar mi cargo de la mejor manera, con honestidad y objetividad, aportándole a la ciudad mi granito de arena para que sea un poquito mejor”.