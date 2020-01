Hernández confirmó que Tokio 2020 será su último torneo al frente de la Selección

"Me gustaría vivir otra experiencia, la Selección no te permite dirigir clubes y me gustaría hacerlo en el exterior. La experiencia olímpica es mucho más importante que la medalla", reconoció Hernández. Sergio ya había tenido un paso por el básquet internacional, más precisamente por el ya extinto Cantabria Lobos de España en la temporada 2002/03, el UniCEUB de Brasil en la 2013/14 y Piratas de Quebradillas al año siguiente.

Además, confesó que hubo equipos que se pusieron en contacto con él para contratarlo: "Saben que estamos en la Selección y yo no puedo dirigir clubes. Siempre hay equipos que preguntan pero lo hacen conmigo y con muchísimos otros profesionales".

Al ser consultado respecto a la presencia de Luis Scola en la cita olímpica, explicó que "hablo siempre con Luis. Trato de no molestarlo demasiado porque este es el problema a veces de una Selección full time, los jugadores están todo el tiempo a disposición de la Selección y también están jugando con sus equipos ochenta partidos en el año. Él está bien, está feliz, le encanta jugar y seguir acumulando experiencias". (Fuente: Basquet Plus)