Hernández: "es bueno contar con jugadores que volvieron a ganarse su lugar"

Respecto a qué espera del equipo para esta ventana, explicó: "Siempre tengo las mismas expectativas. No tienen que ver ni con Venezuela ni con Brasil ni con Lituania, tienen que ver con nosotros. El desafío de, en este caso, tener muchos jugadores que hacía mucho tiempo no estaban en el plantel o no habían estado nunca, y tratar de aportarles un poco de nuestra idea, que los ayude a mejorar a ellos y que ellos también nos den su talento y nos ayuden a mejorar a nosotros".

Sobre el final, confesó que lo ilusiona esta convocatoria y que "me encanta ver jugadores que tienen la oportunidad de debutar o volver, como Selem, que se lo ganan adentro de la cancha. Roberto Acuña quedó afuera del proceso anterior por haber bajado el nivel, lo subió y hoy vuelve a estar dentro de la convocatoria y eso genera para él un desafío, una ilusión. Disfruto mucho eso, después mi humor obviamente va a depender del resultado pero me parece que hay que poner la mirada en otro lado".