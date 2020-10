Hicieron fiestas clandestinas en el cementerio y en una fábrica de ataúdes

En las localidades santafesinas de Armstrong y Las Rosas, se registró el colmo de las fiestas clandestinas. En la primera, unos cien jóvenes y no tanto, se reunieron a un campo a 20 metros del cementerio local. Y en la segunda, no tuvieron mejor idea que juntarse a festejar en una fábrica de ataúdes. No conformes con ello, luego subieron las fotos a las redes sociales.