Durante la madrugada del sábado se informó del fallecimiento de un niño de 3 años que fue llevado sin vida al Hospital Centenario. Por la edad del menor y las circunstancias del hecho, se activó el protocolo correspondiente y tomó intervención el Ministerio Público Fiscal.

Según se informó, el niño vivía junto a su madre, un bebé recién nacido y su padrastro. Al despertarse, los adultos advirtieron que el pequeño no reaccionaba y presentaba un color morado en la piel, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital. Pese a los intentos de reanimación, los médicos constataron su fallecimiento.

El médico policial, Federico Gini Cambaceres, realizó la inspección inicial del cuerpo y dio aviso a la Fiscalía. En un primer momento, el fiscal Jorge Gutiérrez dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia, aunque finalmente el procedimiento se concretó con el reinicio de la actividad judicial, el lunes.

Tras los estudios realizados, el fiscal explicó a Ahora ElDía que no se detectaron signos de violencia ni anomalías visibles. “Hicieron la autopsia y no tenía nada fuera de lo normal: no tenía hemorragia, signos de broncoaspiración ni nada”, detalló Gutiérrez. En ese sentido, precisó que el médico forense Benetti, quien llevó adelante el procedimiento, le informó que “químicamente es una muerte natural”.

No obstante, el fiscal aclaró que se extrajeron muestras de distintos órganos para ser analizadas por la patóloga. “Mandamos las muestras y después veremos qué resultado arroja eso, si puede dar algún indicio de cuál fue la causa de la muerte”, indicó. De todos modos, remarcó que tanto externa como internamente “es un cuerpo que no tenía signos de ningún tipo de lesión”.