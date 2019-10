Hicieron llorar a la sobrina de Macri y el que la defendió fue el hijo de Alberto Fernández

La sobrina de Mauricio Macri se angustió y no aguantó más las agresiones que recibe por haber expresado su apoyo a la reelección de su tío, y esto generó que el artista drag decida manifestarse en contra de lo que sucedió y que haga un paralelismo con lo que le pasa a él desde que se conoció que su padre iba a ser candidato a presidente.

“Respondo esto porque me lo mandaron un montón: Banco MIL a Nai porque estamos en la misma, BANCO 0 a que digan ‘son familia, no son militantes’, porque parece que conmigo no es así, yo no milito, soy familia y se dedicaron a hacerme mierda desde abril”, inició Dyhzy su mensaje en Twitter, criticando así una supuesta doble vara por parte de los medios de comunicación respecto a los familiares de los dirigentes políticos del país.

Tras la revelación de su apoyo a Awada, Fernández destrozó a Involucrados y contó cómo quisieron convencerlo de que les dé una nota. “Lo peor es que hoy me mandaron un mensaje para ir de invitade a ese mismo programa pedorro, según ellos, a ‘hablar de cosplay’. Son de cuarta y se piensan que yo caigo en esa mentira de llevarme para terminar hablando de mi viejo. Ellos sí que no tienen moral”, escribió el youtuber.

“Y para terminar esto quiero reafirmar que banco mil a Nai Awada, como a cualquier otro pariente de político que se tenga que bancar el ataque de la gente/medios. Nosotres no jugamos este juego, nos obligan a jugarlo, y eso es violencia”, sentenció el joven de 24 años.

El mal momento de Nai estalló minutos después de que “La Rubia Peronista” dijese que su tía tiene talleres clandestinos, algo por lo cual fue investigada por la Justicia años atrás y terminó siendo sobreseída. Una vez que la vio llorando, la locutora le pidió disculpas, pero también remarcó que sufrió agresiones en las redes sociales.