Una nueva encuesta nacional se metió con un ranking siempre polémico e interesante. La pregunta/disparador: ¿quién fue el mejor presidente desde la vuelta de la democracia? Con mirada actual y bajo el prisma de la grieta, se destaca el segundo puesto de Javier Milei y el quinto de Cristina Kirchner versión 2007-2011.

El mejor de todos, sin embargo, fue Néstor Kirchner. Y el peor, previsible, Fernando de la Rúa. El radical cordobés no entró en la tabla, a la que sí accedió, por poco y nada, Alberto Fernández.

Estos datos y otros dejan el estudio de Pulso Research, una consultora que nació muy vinculada con el macrismo y luego se fue diversificando.

En diciembre hizo un estudio de 1.700 casos a nivel país, con +/- 3,5% de margen de error. Clarín ya adelantó un tramo del trabajo vinculado con lo electoral, que encendió las peores alarmas en el PRO: le adjudica 3,8% de intención de voto para la Legislativas 2025. Menos que el Frente de Izquierda.

De Kirchner a Alberto, los 9 mandatos votados

La pregunta por los presidentes está en el capítulo de la encuesta titulado "Instituciones & Dirigencia política". Primero, hace un planteo sobre las "formas de Milei". ¿Con cuál de los siguientes enunciados se siente más identificado?

Gana "las formas de Milei no me parecen un problema siempre y cuando resuelva el problema económico", con 48,2% de las opiniones. En cambio, para el 40%, "por más que resuelva el problema económico, las formas de Milei sí me parecen un problema". Completa un 11,8% que "no sabe".

Luego viene la pregunta sobre el "mejor presidente desde 1983": "En su opinión, ¿cuál de los siguientes fue el mejor gobierno que tuvo la Argentina?".

La encuesta de Pulso Resarch de diciembre, que evaluó a los presidentes desde la vuelta de la democracia.La encuesta de Pulso Resarch de diciembre, que evaluó a los presidentes desde la vuelta de la democracia.

En los casos de Carlos Menem y Cristina Kirchner, podían votarse los dos mandatos. Pero el ganador fue Néstor Kirchner, con casi 30 puntos. Milei, en tanto, fue el otro que llegó a dos dígitos. El resto, terminó apilado debajo. Con estos números:

1) Néstor Kirchner (2003-2007): 29,8%.

2) Javier Milei (2023-2027): 21,4%.

3) Raúl Alfonsín (1983-1989): 8,1%.

4) Carlos Menem (1989-1995): 7%.

5) Cristina Kirchner (2007-2011): 6,2%.

6) Cristina Kirchner (2011-2015): 4,2%.

7) Mauricio Macri (2015-2019): 3,5%.

8) Carlos Menem (1995-1999): 3,3%.

9) Alberto Fernández (2019-2023): 1,1%.

- No sabe/No contesta: 15,3%.

Más alegrías le trajeron a Cristina el siguiente cuadro del informe. Es el que midió a los líderes de la oposición. Como contó Clarín varias veces, la mayoría de estos rankings venían siendo liderados por "ninguno", "nadie" o "no sabe".

Pero desde que la expresidenta subió su perfil, como nueva titular del Partido Justicialista, la polarización con Milei comenzó a fluir cada vez más rápido y Cristina creció como referente no oficialista.

La encuesta de Pulso Resarch de diciembre, que evaluó a los presidentes desde la vuelta de la democracia.La encuesta de Pulso Resarch de diciembre, que evaluó a los presidentes desde la vuelta de la democracia.

En esta última medición de Pulso Research, la exmandataria gana con comodidad como "líder de la oposición". Llega a 34,7%. La siguen los mencionados "nadie" (29,4%) y "no sabe" (13,7%).

Recién en cuarto lugar figura otro nombre y apellido, Axel Kicillof, pero con apenas 7,3%.