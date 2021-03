Hicieron una fiesta clandestina en la sede partidaria de la UCR en una ciudad entrerriana

Según informó el diario El Debate Pregon, en el lugar, había alrededor de 150 personas, de las cuales 50 eran menores de edad. Asimismo, afirman que se labraron 106 actas a las personas mayores de edad que allí se encontraban. Todas conforme al DNU vigente.

El Concejal y Presidente Departamental del Comité Radical, el abogado Luis Mac Kay, sostuvo que “el comité fue solicitado por un correligionario para un cumpleaños familiar. Como es costumbre el edificio está a disposición y en estos tiempos se les remarca que tienen que dar cumplimiento a los protocolos y horarios”.

Y agregó “Hoy nos enteramos que no se cumplieron los protocolos y los horarios y que lo constató la policía. La verdad lo que pasó fue un asalto a la buena fe”. Para finalizar, Luis Mac Kay quiso recalcar que el comité radical no avalaba ese tipo de reuniones, ya que el mismo no fue prestado con ese fin.