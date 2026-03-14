La empresa HIF Global presentó la Solicitud de Autorización Ambiental Previa de su proyecto de e-Combustibles en Paysandú ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente, que incluye el Documento de Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Se trata, según publicó el diario El País, de uno de los últimos permisos que restaba presentar para habilitar la construcción de la planta.

Para el desarrollo de ingeniería y del EsIA, HIF ajustó el diseño de la planta “optimizando su integración ambiental y territorial”. Para ello, se redujo la superficie de la planta en un 35%, se disminuyó la altura de las antorchas de seguridad y se aumentó el área de servidumbre ecológica en un 70% (un acuerdo legal para proteger recursos naturales), que alcanza las 260 hectáreas, con medidas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.

En 2025 HIF inició el proceso de evaluación ambiental de los parques de generación eléctrica renovable que alimentarán la planta de e-combustibles, el Parque Solar Fotovoltaico Lucía con una capacidad instalada de 1.162 MWp. y el Parque Eólico Elena de 1.137,6 MWp. Entre ambos, se espera la creación de 100 empleos directos permanentes adicionales a los de la planta (300).

Si bien la solicitud puede requerir otros datos que no se hayan presentado y aún quedan etapas por completar, la empresa chilena atraviesa el último trayecto en cuanto a presentación de permisos para instalar la planta de hidrógeno verde en Paysandú en la que tiene previsto invertir US$ 5.385 millones, lo que la convertiría la mayor inversión extranjera en Uruguay. La planta HIF Paysandú “produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año, reciclando 900.000 toneladas de CO en el proceso productivo, una cantidad equivalente a las emisiones anuales de casi 200.000 vehículos”, según comunicó la empresa.

Los próximos pasos incluyen la continuidad del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, con intercambios técnicos con el Ministerio de Ambiente y el proceso de participación ciudadana, con la preparación y realización de una audiencia pública.

“El combustible del futuro podría producirse en Uruguay. La única planta operativa de e-combustibles del mundo es nuestra planta en Chile. Estamos incorporando la experiencia y el conocimiento adquirido para que el proyecto de Paysandú sea la primera de escala comercial en el mundo”, señaló Martín Bremermann, CEO de HIF Uruguay.

“Con la presentación del estudio damos un paso clave en el desarrollo de una iniciativa sostenible que no solo traerá inversión y empleo, sino también capacidades técnicas, y oportunidades concretas para la comunidad”, agregó.