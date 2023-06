El fenómeno de la banda Ke Personajes, liderada por el cantante Emanuel Noir, no sólo invadió de fans todas las redes sociales, sino que también llenó cada show que realizó. De hecho, es tanta la gente que quiere verlos en vivo, que en la última presentación que realizaron en el Movistar Arena, hubo disturbios en la entrada y tuvo que intervenir la policía de la Ciudad.

Si bien en esta ocasión no se vio a Emanuel en los disturbios, ya que ocurrieron en la puerta de entrada del mini estadio ubicado en el barrio porteño Villa Crespo, se escuchó a varios fans quejarse por no poder ingresar al lugar, aun así teniendo entre una y siete entradas en mano.

ok queremos esta versión de ke personaje cantando oye mujer con maria becerra en youtube YApic.twitter.com/sMZHyZt0kZ — laris (@wybecerra) June 13, 2023

Incluso, a varias de las personas que se ven en el lugar discutiendo con los efectivos de la Policía, se los ve con banderas, pancartas y hasta incluso vestimenta que coincide con el “fandom” del grupo musical. Aunque se consideró que el verdadero motivo de los fuertes disturbios está vinculado a la sobreventa de entradas, hubo una nueva hipótesis que dio un giro de 180°.

En el último show que realizó Ke Personajes, hubo varios invitados famosos que revolucionaron a los fanáticos presentes. Sin embargo, la presencia de María Becerra y Abel Pintos no fue lo que podría haber enloquecido realmente a quienes estaban allí.

Marcos Rojo, Darío el “Pipa” Benedetto, Luís Advíncula y Norberto Briasco estuvieron presentes en los camarines del recital, algo que no solo evidenció que Emanuel es hincha de Boca, sino que además hizo que explotaran todos los fanáticos del xeneize que estaban en el lugar.

Por este motivo, y aunque no está confirmado, los disturbios o gran parte de ellos, podrían haber sido ocasionados por la histórica rivalidad entre los fanáticos de River y Boca. No obstante, esta no sería la primera vez que los aficionados de la banda se pelean en un show en vivo.

En abril del corriente año, en un show que realizó el cantante en San Luis, un pequeño grupo de personas comenzaron a pelearse, a lo que el cantante rápidamente tomó la posta y expresó: “Eh eh los que se están peleando ahí, que los separen los padres, dejen de mandarse desgracias”.

Esta no es la primera vez que Emanuel demostró tener autoridad por sobre sus fanáticos, e incluso algo que siempre pide es respeto y colaboración entre todos ellos. En su último show que realizó en Uruguay, un episodio similar ocurrió cuando varios de los presentes le tiraron dinero al escenario y lo comenzaron a delirar por la situación económica que atraviesa el país.

Fue allí, cuando la platea alta comenzó a pelear con la platea baja, quienes defendieron al cantante. Hasta el momento Emanuel no se refirió al respecto en sus redes sociales, pero algo que sí quedó claro es que vaya a donde vaya, su público genera un fuerte impacto.