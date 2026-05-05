El clima en el entorno del Real Madrid sumó un nuevo foco de conflicto con Kylian Mbappé como eje central. En las últimas horas, un grupo de hinchas lanzó una campaña digital bajo el lema “Mbappé Out”, que rápidamente ganó repercusión y puso en debate su continuidad en el club.

La llamativa iniciativa invita a los merengues (aunque pueden acceder a la página cualquier fanático del mundo) a manifestarse mediante una petición online: “Madridistas, haz que tu voz se escuche. Si cree que el cambio es necesario, no te quedes en silencio, firma esta petición y muestra que lo que tu piensas es lo mejor para el futuro del club”.

Para sumarse, los usuarios deben ingresar a un sitio web específico y dejar su firma. El enlace habilitado (https://mbappeout.replit.app/) funciona como plataforma para canalizar el descontento de una parte de la hinchada.

El malestar en Madrid se intensificó tras la ausencia del delantero en el partido ante Espanyol en Cornellà. El atacante arrastraba molestias musculares que ya le habían impedido completar el encuentro frente a Betis, que terminó complicando seriamente las aspiraciones del equipo de Álvaro Arbeloa en La Liga.

La polémica escaló cuando el francés decidió viajar a Italia en medio de su recuperación y durante su tiempo libre. Aunque la salida fue autorizada por el cuerpo técnico, la decisión no cayó bien en un sector del público, que cuestionó su compromiso en un momento sensible de la temporada, y tampoco en el plantel.

“En su tiempo libre, cada jugador hace lo que considera oportuno, y yo no me meto en eso. Toda la planificación relativa a los jugadores lesionados está supervisada y gestionada por el cuerpo médico del Real Madrid, que es el que decide cuándo deben ir a Valdebebas y cuándo no”, dejó en claro Arbeloa.

El impacto de la campaña fue inmediato y masivo. En cuestión de horas, la petición superó las dos millones de adhesiones y continúa creciendo a gran ritmo en las redes sociales.