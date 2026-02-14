El plantel de Juventud Unida partió este viernes, pasadas las 21 horas, rumbo a Santiago del Estero, donde el domingo enfrentará a Defensores de Puerto Vilelas (Chaco), en una de las finales por el ascenso al Torneo Federal A, encuentro que se disputará en el estadio del club Mitre.

En las últimas horas, desde la entidad albiceleste habían invitado a los hinchas a participar de un “banderazo” de despedida para jugadores y cuerpo técnico. Por ese motivo, desde las 20, la calle Alsina —entre Luis N. Palma y Rivadavia— permaneció cortada mientras simpatizantes se acercaron para brindar su apoyo al equipo antes de la partida.

Los futbolistas abordaron el micro tras salir del vestuario, aunque luego volvieron a bajar para compartir un momento con los hinchas, sacarse fotos y sumarse a los cánticos, en un clima de entusiasmo y acompañamiento.

“Gracias por venir y los esperamos allá”, expresó Leandro Larrea ante el micrófono de Ahora ElDía. Por su parte, el goleador Marcelo “Chelo” Olivera manifestó: “Muchas gracias y que sigan alentando así. Vamos a traer la victoria y a salir campeones”. En tanto, el entrenador Miguel Fullana señaló: “Gracias y vamos a hacer todo lo posible para lograr el ascenso”.

La delegación de Juventud partió rumbo a Santiago del Estero con 23 jugadores y la presencia de su presidente, Cristhian Gómez. Los futbolistas que integran la comitiva son: César Horst, Jerónimo Ávalos, Federico López, Matías Labaroni, Facundo Britos, Damián Zadel, Santiago Benítez, Leandro Larrea, Maximiliano Solari, Sergio Olano, Marcelo Olivera, Giovanni Benedetti, Nicolás Trejo, Gastón Palacios, Aramis Serafini, Iván Esquivel, Agustín Benedetti, Alan Murialdo, Laureano Doello, Joaquín Acevedo, Valentín Corbalán y Luciano Pizarro.

Juventud arribará este sábado por la mañana a Santiago del Estero y se hospedará en un hotel de la capital santiagueña a la espera del encuentro decisivo, que se disputará el domingo desde las 18 horas en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, con arbitraje del cordobés Matías Billone Carpio.