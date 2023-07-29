Por Amílcar Nani

Vivimos en un país donde el caos y la imprevisibilidad son una constante y una rutina. Cada mañana, cuando nos despertamos no sabemos con qué nos vamos a encontrar, sobre todo en materia económica. Pero lejos de ser esto un modelo del presente y la modernidad, Argentina siempre fue un maremoto en el cual todos aprendimos a adaptarnos. Y hubo momentos en los cuales la adaptación vino de nuestras propias raíces, y Gualeguaychú no fue la excepción.

Pero para ver un rol específico que tuvo nuestra ciudad en una época determinada, retrocedamos en el tiempo. Siglo XIX, la Revolución de Mayo fue el primer grito independentista de lo que en un futuro iba a ser la República Argentina, un proceso que se iba a terminar de consolidar con la Declaración de la Independencia de 1816.

En el medio, el 13 de abril de 1813, la Asamblea del Año XIII aprobó la acuñación de la Primera Moneda Patria. Pero seamos sinceros: la gran fuente de materia prima para la acuñación de monedas había quedado en Bolivia, más precisamente en las minas del Potosí, por lo que el país empezó a transitar un período de inestabilidad monetaria que se extendería hasta la llegada de la década del ’80.

Mientras tanto, durante todas esas décadas, cada territorio debió financiarse y crear a su manera los elementos indispensables para el intercambio comercial. Dicho en otras palabras, cada lugar emitía su propio dinero. Y cómo dijimos más arriba, Gualeguaychú no fue la excepción.

Aunque hoy en día parezca increíble, durante el siglo XIX hubo dos bancos privados en nuestra ciudad, los cuales emitieron sus propios billetes que tenían validez de curso legal durante esos años impregnados por una guerra civil y por disputas internas.

Es aquí donde comienza a tener relevancia una historia que contiene apellidos ilustres y célebres de nuestra comunidad, nombres que llevaron los lineamientos económicos de Gualeguaychú y gran parte de Entre ríos con la creación de dos bancos privados: “Oxanduburu y Garbino” y “Domingo Garbino”.

Estas dos instituciones crearon una serie de billetes que permitieron las transacciones comerciales en la región durante aquellos años. Billetes que, lejos de ser insípidos y con pinta de caseros, fueron vistosos, con tintes artísticos, bellos y de refinada elaboración.

Toda esta historia de aquellos años locos y caóticos, pero también fundacionales fue compilada por el libro “Moneda de papel”, un ensayo histórico y numismático sobre los dos bancos privados emisores de papel moneda de Gualeguaychú.

El libro, escrito por los investigadores Andrés D’Annunzio, Fernando Perticona y Facundo Vaisman, aborda un tema nunca tratado desde los puntos de vista numismáticos o históricos. El relato está basado en la crónica de los bancos “Uxandaburu y Garbino” y su sucesor, el “Domingo Garbino”.

El mismo comprende un resumen histórico, político y económico de la provincia de Entre Ríos, con foco en Gualeguaychú, de mediados del siglo XIX y en el sistema monetario vigente en esa región, siempre enmarcado en la anarquía circulante.

En la publicación están compiladas pequeñas historias de vida y geneológicas de familias renombradas de nuestra ciudad, como las de Juan Uxandaburu, Domingo Garbino, Amadeo Gras (hijo) u Olegario Fernández, además de las historias de los citados bancos, de sus autoridades y la relación de los ciudadanos en su vida cotidiana con el billete emitido por los bancos ante la escasez de moneda metálica.

La historia expuesta a los ojos de todos

¿Pero por qué contar esta historia justo ahora? Es que el libro “Moneda de papel” será presentado el sábado 5 de agosto en el Instituto Magnasco, donde los autores expondrán varias de las historias compiladas.

Pero lo más atractivo de todo es que ese día, además, se podrán apreciar los billetes emitidos en Gualeguaychú a mediados del siglo XIX; todo gracias a un exhaustivo trabajo realizado por las autoridades y colaboradores del Instituto Magnasco.

Es que en el Archivo Histórico de esa institución hoy en día conviven no sólo las pruebas vivientes de esas unidades monetarias sino además las piedras que se utilizaron para la impresión de esos papeles que movían la economía de la región, como así también los libros contables y las actas de los bancos “Uxandaburu y Garbino” y su sucesor, el “Domingo Garbino”.

“Esta gente de Gualeguaychú, ante esa traba económica, se puso al frente para solucionar esto y pusieron su patrimonio para respaldar esta moneda que empezó a imprimirse y circular en toda la región. Así que ninguno terminó bien, como era lógico que iba a pasar, pero eso es otra historia. Lo importante es que lograron scar adelante la economía de la región, y también es de remarcar que fueron estas familias las que también trajeron el avance tecnológico a toda esta zona. Eran capitales privados los que se arriesgaron. Fue na sociedad que hizo frente a esta problemática, más que nada teniendo en cuenta que estábamos en medio de una guerra civil”, explicó Inés Heller, presidenta del Instituto Magnasco y una de las responsables de la puesta de la muestra.

“Por primera vez en nuestra historia se ha realizado una detallada catalogación numismática de todos los billetes emitidos por los bancos privados que funcionaron en Gualeguaychú. Será una herramienta sustancial para la actividad museológica y archivista, que permite ahora apreciar el valor histórico de una época justa de nuestra historia”, agregó.

En lo que respecta al contenido de “Moneda de papel”, el mismo conllevó una investigación de alrededor de cinco años, durante los cuales se visitaron archivos históricos, museos, hemerotecas, archivos notariales y colecciones privadas de Gualeguaychú, Paraná, Buenos Aires y Rosario.

Siguiendo la metodología de la investigación científica, el trabajo se encuentra profundamente referenciado, mayormente desde la fuente primaria, muchas de las cuales revisten características indubitables como actas de defunción, notariales y documentación de los bancos.

En este sentido, para acompañar el lanzamiento de “Moneda de papel”, en el Instituto Magnasco se realizó una rigurosa catalogación numismática de los billetes emitidos en ambos bancos, el cual podrá ser apreciado en la muestra que estará montada durante una semana en la sede de la institución.

“Los billetes son hermosos y tienen un trabajo espléndido. En ellos se puede ver desde escenas familiares hasta imágenes de mascotas, como por ejemplo uno cuyo escudo es un perro, que seguramente perteneció a una de las familias”, adelanta Inés Heller sobre lo que se podrá ver a partir del 5 de agosto.

Avales y reconocimiento

La investigación del libro “Moneda de papel” cuenta con el aval del Centro Numismático de Buenos Aires y de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentina. Además, la publicación ha sido declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante de Gualeguaychú en octubre de 2022 y declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos en noviembre del año pasado.

En lo que respecta a Andrés D’Annunzio, Fernando Perticona y Facundo Vaisman, los autores del libro, son miembros desde hace más de 15 años del Centro Numismático Buenos Aires, una asociación sin fines de lucro que se dedica a difundir la ciencia numismática, con estrecho vínculo con coleccionistas, museos, archivos y fuerzas policiales.

En el caso de Facundo Vaisman, sus ancestros vinieron a principio del sigo XX desde Ucrania y Rusia y se asentaron en Urdinarrain, habiendo ya cuatro generaciones dispersas en distintas ciudades de Entre Ríos y Buenos Aires.

EL DATO

La presentación del libro “Moneda de papel” y la apertura de la muestra de los billetes impresos en Gualeguaychú será el sábado 5 de agosto a las 20 horas en el hall central del Instituto Magnasco.