En medio de una caída del consumo y la presión de los productos importados, la empresa Frimetal, que ensambla la marca Electrolux en Rosario, cesará la producción de heladeras a partir de mayo. La medida, que aún aguarda confirmación oficial del directorio internacional, profundiza un plan de achicamiento que ya había derivado en el abandono de la producción de cocinas en enero.

La compañía planea detener por completo su línea de frío, lo que marca el fin de la manufactura local de uno de sus artículos más tradicionales. Este retroceso no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una secuencia de repliegues de producción nacional de Frimetal que comenzó a principios de año.

El cese de la línea de heladeras tendrá un impacto directo en el ámbito laboral. La planta, que originalmente contaba con 750 trabajadores, hoy mantiene solo 250. Las proyecciones internas indican que, una vez concretada la parada, la nómina podría reducirse a apenas 150 operarios, destinados exclusivamente a las tareas que aún queden activas, registró La Capital.

En el nuevo esquema de supervivencia, Frimetal dejará de fabricar cocinas y heladeras para sostener una operatividad mínima. Fuentes con acceso a información de primera mano detallaron que la planta “quedará produciendo momentáneamente solo freezers y lavarropas”, mientras que para el resto de los productos la decisión es definitiva:

Industria santafesina en caída

La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) advirtió en su último informe que la producción industrial en la provincia registró una caída del 14,9% interanual solo en febrero, y que el 76% de las ramas industriales presentó menor actividad. En particular, el rubro de línea blanca (aparatos de uso doméstico) sufrió un derrumbe del 37,2% frente al año anterior.