El arquero argentino del Real Zaragoza, Esteban Andrada, recibió 13 partidos de sanción por la violenta agresión al defensor del Huesca, Jorge Pulido, el pasado domingo en el clásico de Aragón de la fecha 37 de LaLiga 2 de España.

El Comité de Disciplina del fútbol español sancionó al ex arquero de Boca con 12 partidos por la trompada al capitán del Huesca y le sumó un partido más de suspensión por la segunda tarjeta amarilla que recibió y que terminó provocando la expulsión y posterior gresca.

Ante esta sanción, el futuro del arquero argentino en el Real Zaragoza es una incógnita ya que se perderá los cinco partidos que restan en la temporada de la Segunda División de España. Este sprint final será trascendental para el equipo de Aragón que está en zona de descenso a la Segunda Federación, a solo 3 puntos de mantener la categoría.

Horas después de la agresión a Pulido el domingo, el Real Zaragoza publicó un video de Andrada disculpándose por lo sucedido: “Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión; la toqué afuera del área con la mano. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”.

“No lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional con muchos años de carrera. También quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y, sinceramente, fue un acto mío: me desconecté en ese momento” agregó.

La lamentable agresión sucedió en el tiempo de descuento del complemento de lo que terminó siendo derrota 1-0 del Real Zaragoza con el Huesca en condición de visitante. Allí, el arquero discutió con el árbitro Dámaso Arcediano Monescillo en la mitad de la cancha y, durante esta, apareció Pulido.

En ese momento, Andrada se deshizo del capitán del Huesca con un empujón que lo hizo caer al suelo y generó la segunda tarjeta amarilla del arquero y expulsión del ex Lanús. Tras esto, el mendocino corrió hasta la posición de Pulido y lo golpeó con la mano derecha en la cara, generando una batalla campal donde el ex Boca fue rodeado por rivales que le pegaron por todos los costados hasta que las fuerzas de seguridad pudieron devolverle la calma a la situación.

Es el segundo caso de un arquero argentino sancionado con tal vehemencia en el fútbol de España ya que, en 1999, Germán Burgos recibió 11 fechas de sanción por agredir de la misma manera al jugador Óscar Serrano del Espanyol, mientras jugaba para el Mallorca.

Fuente NA