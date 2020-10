Histórico cobrador de estacionamiento pide que los dejen fijos en un lugar

“Quise hablar con el intendente para que nos haga la gauchada, pero nunca me atendió”, se lamentó. ”En la campaña para la intendencia trabajé para Piaggio, y cuando quise hablar con él no me abrió la puerta, cuando antes me llamaba personalmente por teléfono para que lo acompañe. Cuando estamos en vísperas de elecciones me preguntó ‘¿Negro me vas a trabajar?’. La única que me dio una mano y que tuvo en cuenta a los discapacitados fue Leticia Angerosa”, agregó.

“En un día bueno me puede llegar a quedar entre 1000 y 1200 pesos, pero que en mi caso lo tengo que compartir con una persona que me ayuda en el cobro”, especificó antes de continuar con su explicación: “Además, tengo que sumar el remis para ir y volver a mi hogar, subiendo o bajando el costo del mismo dependiendo la cuadra que te toque, pero no me baja de los 200 pesos diarios. Tengo que andar con una reposera y con las muletas ya que son elementos indispensables para trabajar”.

“Si no nos quieren dejar en el mismo lugar vaya y pase, pero que nos dejen en un lugar donde tengamos sanitarios públicos, como en el caso del Automóvil Club a mano. Tienen que darse cuenta que tenemos nuestros problemas para movilizarnos. En mi caso, y en el de varios más, tenemos que molestar, pedirle a un vecino permiso para utilizar el baño de su domicilio, algo que me incomoda hacerlo, sobre todo porque estamos en tiempos de pandemia y mucha gente, con sobradas razones, tiene temor a un eventual contagio”, protestó al concluir con su reclamo.