El argentino Thiago Tirante logró el triunfo más resonante de su carrera este sábado por la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati: venció a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4 tras 2 horas y 44 minutos de actividad. El serbio de 39 años, ex número 1 del mundo y actual 5° del ranking ATP, había ganado tres veces en su carrera el título en este importante certamen.

Thiago tiene 25 años y llegó a este certamen en la mejor ubicación de su trayectoria tenística: es el 50° del mundo. El argentino, oriundo de La Plata, no tiene finales ni títulos en el circuito principal pero sí ostenta seis coronas a nivel Challenger. El dato destacado es que a fines del 2019 había alcanzado el número 1 del mundo como junior luego de obtener el tradicional Orange Bowl.

Tirante se metió rápido en el partido y los primeros pasajes mostraron paridad. Djokovic, sin embargo, no tardaría en marcar diferencias a través de su devolución y una mayor eficacia para aprovechar sus oportunidades: quebró en el sexto juego, remontó un 15-40 en el séptimo y volvió a poner presión sobre el servicio del argentino para cerrar el set por 6-2.

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En ese lapso, el flamante Top 50 no pudo hacer daño con su servicio ni con su derecha, sus mejores armas. Djokovic logró neutralizarlas y justificó la primera ventaja en el marcador.

El inicio del segundo set mantuvo la misma tónica. Nole estuvo 15-40 abajo con su saque y terminó llevándose el primer juego. La frustraciones para Tirante, sin embargo, se detendrían allí: dispuso de cuatro oportunidades para quebrar en el siguiente turno de saque de Djokovic y no logró capitalizar ninguna.

Para entonces, la leyenda serbia exhibía signos de malestar y falta de aire. Después de cada punto con su servicio se colocaba en cuclillas y demoraba el juego, lo cual le valió una advertencia por parte del juez de silla. Así y todo, se llevó ese tercer game, el más largo del partido: 24 puntos y casi 18 minutos. Luego, en el cambio de lado, pidió asistencia médica.

Tirante empezó a hacer más daño con su saque -según registros oficiales tocó nuevamente los 240 kilómetros por hora- y su derecha. Sin embargo, tuvo otros dos breaks en el quinto juego y tampoco logró aprovecharlos. Recién en el séptimo game logró el quiebre a través de una doble falta de Nole, que había salvado las 10 ocasiones anteriores en que su servicio estuvo en riesgo.

Por primera vez en ventaja, el argentino no le concedió chances a su rival en sus turnos de saque y se llevó el set por 6-4 para nivelar el marcador.

Fuente: Infobae