Hizo un pozo para espiar a su ex, pero quedó atrapado y casi se muere

El hombre, de 50 años, fue rescatado por la propia mujer que lo salvó de una muerte por asfixia. Según declaró, él era extremadamente celoso. Mirá las imágenes. Un hombre de 50 años se tomó el trabajo de hacer un pozo para espiar a su ex pareja, con quien mantuvo una relación durante 10 años. Pero algo salió mal y quedó atrapado en él a tal punto que fue la propia mujer quien lo localizó y llamó a las autoridades para que lo rescaten en medio de un fuerte cuadro de deshidratación. El desopilante hecho ocurrió en México cuando Griselda S., comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes de la parte trasera de su vivienda. Sin embargo no les dio importancia por creer que podrían ser gatos o perros callejeros.Pero en la mañana de este miércoles, la mujer escuchó lamentos de ayuda y descubrió tierra suelta, palas, dos cuchillos y una botella de agua vacía, de esta forma al acercarse logró identificar a su ex pareja César Arnoldo G. por la voz. De inmediato pidió ayuda.Según informó el noticiero local Noticias Telemax, el cuerpo de Bomberos Voluntarios llegó a la casa de la mujer y rescató al hombre que presentaba un cuadro de deshidratación severa, probable intoxicación y debilidad. Pese a lo grave del cuadro, fue rescatado todavía a salvo antes de que muera asfixiado.Según relató la mujer, César y ella fueron pareja por 14 años, sin embargo ya estaban separados pero él sospechaba que Griselda podría tener una nueva relación por lo que decidió espiarla. “Eres lo más grande que existe en mi vida. Nunca dejaré de amarte”, escribió el hombre en el Facebook de Griselda, sin embargo lejos de ser una mensaje de amor, para ella fue como una amenaza ya que asegura recibía maltrato intrafamiliar constante.La mujer señaló a las autoridades que decidió separarse de él debido a que que es muy celoso y constantemente le reclamaba así como también presentó episodios de violencia, por lo que incluso tenía una orden de restricción.