El polémico ex participante de "Gran Hermano" Tomás Holder volvió a ser noticias por la filtración de un video íntimo que lo tiene como uno de los protagonistas. A pesar que Agus "La Tanita" salió a hablar, el musculoso está enfurecido y apuntó contra quienes decidieron publicar este contenido en las redes sociales.

El ex hermanito de "Gran Hermano" decidió expresarse en su cuenta de Instagram para aclarar quién publicó el video que lo tiene como protagonista: “Yo no lo subí, no subiría algo así. No me molesta porque para mí, mi cuerpo es arte, es un cuerpo humano. Es sexo, algo normal".

“Sí quizás me molesta que al tener seguidores chicos no me hace sentir del todo cómodo que ven eso de mi parte. Les pido perdón si tuvieron que ver eso o se ofendieron”, aclaró molesto Holder ya que considera tener un rango etario adolescente de seguidores y no desea que consuman estas noticias.

Sin embargo, el ex hermanito repudiado en Uruguay, decidió apuntar sobre quién o quiénes decidieron que se viralicen estas imágenes y con qué propósitos: “Esto salió y está fuera de mi alcance. Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede”.

La reacción en las redes sociales resultó variada, con algunos apoyando a Holder, que recientemente estuvo internado, y otros criticándolo por haber hecho el video en primer lugar. Sin embargo, la mayoría de los comentarios se centraron en el respeto a su privacidad y en la necesidad de no difundir imágenes sin consentimiento.