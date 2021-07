Hombre de 40 años amenazó a su mamá con matarla si no le dejaba plata para la comida

El indignante suceso tuvo lugar en el interior del barrio 25 de Mayo, en la capital provincial. La víctima tiene 65 años, es jubilada, pero continúa trabajando para “mantener” a su familia. Todo ocurrió alrededor de las 15.00 horas, cuando la mujer llegó de su trabajo y su hijo, quien no trabaja, la increpó.

“Mirá la hora que vienes p... de m..., seguro has estado con tu m..., de ahora en más, vas y vuelves sola. ¿Por qué no me has dejado la plata para la comida?”, le habría gritado el hombre a su propia madre.

En ese momento, la habría empujado contra la heladera. “Vos sabes que todos los días tienes que dejar 300 pesos, porque nos tienes que mantener a todos, sino te voy a c... matando, eso debes querer, que te mate, basura de m...”, la insultó fuera de sí.

En esos momentos, la nuera de la víctima y esposa del agresor, intervino para intentar calmar el arrebato de su marido, pero no obtuvo resultados y la agresión continuó. De hecho, tuvo el efecto contrario, ya que el hombre, enfurecido fue a buscar un cuchillo para seguir amenazando a su propia mamá.

La jubilada le advirtió que llamaría a la Policía si no se calmaba y bajaba el cuchillo, pero tampoco funcionó e incluso la amenazó más. “Llamá, llamá a la Policía y vas a ver cómo los c... matando a todos y a vos también”, le advirtió.

Finalmente, los oficiales arribaron hasta la vivienda y trasladaron a la mujer hasta la Comisaría Comunitaria Nº 5. para que hiciera la denuncia. El agresor quedó detenido.