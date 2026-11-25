El Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó por unanimidad ayer la ordenanza que impone el nombre de Diego Martínez Garbino a la calle pública Nº 5669, en el tramo entre San Blas y Francisco Novelini, donde se encuentra el predio del Club Deportivo Juventud Unida, conocido como “La Chacra”.

La medida constituye un homenaje a la extensa trayectoria profesional y al fuerte compromiso comunitario del periodista local, quien falleció el 1 de abril de este año a causa de un ACV.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Martínez Garbino desarrolló una destacada labor periodística con profundo arraigo en la ciudad, al dejar su huella en medios de referencia como Radio Nacional Gualeguaychú, Radio Máxima y Gchú TV.

Entre los fundamentos de la iniciativa se subraya especialmente su trabajo al frente de "Chamuyo Litoral", el ciclo radial de impronta cultural y musical que condujo ininterrumpidamente desde 2016. La calidad de ese envío obtuvo reconocimiento a nivel nacional en marzo de 2023, cuando fue galardonado con el premio Martín Fierro Federal en la categoría Música Folklórica.

Más allá de su labor frente a los micrófonos y las cámaras, el proyecto aprobado resalta su activa participación y sentido de pertenencia en espacios emblemáticos de la identidad gualeguaychuense, donde además se destaca su estrecho vínculo con el Carnaval del País, los Corsos Populares Matecito y el Club Deportivo Juventud Unida, del cual era socio e hincha.