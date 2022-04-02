Como es habitual cada 2 de abril, se lleva a cabo el homenaje a los héroes y a los caídos en la guerra de Malvinas.

El acto central es en el monumento que se encuentra en la Plaza San Martín.

Allí se congregaron integrantes de las Fuerzas Armadas, de la comunidad educativa, con los abanderados de distintas escuelas, y autoridades municipales para realizar el homenaje.

El intendente Piaggio brindó un discurso en el que manifestó su acompañamiento a los héroes y a sus familiares, además de resaltar la importancia de la memoria en esta fecha tan sentida para los argentinos.

“A 40 años de la guerra, la situación de origen que arrastraba fundamentalmente el mundo más desprotegido, del subdesarrollo, la correlación de fuerzas sigue siendo muy parecida el colonialismo sigue teniendo más de 60 territorios en todo el planeta en donde las grandes potencias imperiales han aplicado sus fuerzas y sembrando el terror y la muerte” reflexionó Piaggio, y añadió que “Malvinas tiene ese sentido de haber luchado y consagrado la vida, haberse transformado en Héroes en esas luchas y defendiendo la soberanía, anteponiendo la propia vida para que esa lógica se interrumpiera en algún momento. Seguimos levantando la voz para que todo el mundo pueda revertir la situación del coloniaje en general, no es justo”.

Asimismo, el intendente recordó que “muchas veces los héroes son importados, son de afuera y nosotros tenemos los nuestros y ese reconocimiento es para siempre, porque han marcado una forma de vivir la vida y son un gran orgullo para todos”, y concluyó: “Nos abrazamos todos en la búsqueda de este sentimiento común, ratificando con mucha fuerza que las Malvinas fueron, son y serán Argentinas”.

Más tarde, se entregaron obsequios a los ex combatientes y a sus familias, y por último se realizó un desfile encabezado por los veteranos y acompañados por las fuerzas de seguridad y los 26 colegios presentes, quienes caminaron entre una gran cantidad de vecinas y vecinos que los alentaban flameando las banderas argentinas.