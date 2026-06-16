El Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú convocó a una Sesión Especial para rendir homenaje a Domingo “Chumingo” Zapata, una figura destacada del deporte local cuya trayectoria dejó una profunda huella en la comunidad. La sesión se llevará a cabo el próximo jueves 18 de junio a las 20 horas en el Salón del Honorable Concejo Deliberante, ubicado en el segundo piso del edificio municipal, en Yrigoyen 75.



El pasado 17 de marzo, el histórico formador de jugadores de fútbol vinculado al Club Central Entrerriano falleció, dejando detrás un gran legado y el recuerdo imborrable de quienes dieron sus primeros pasos en el deporte bajo su enseñanza.

Puede interesarte

Durante este homenaje, se tratará un proyecto de ordenanza que propone designar con el nombre de Domingo “Chumingo” Zapata a la Clínica Deportiva Municipal, en reconocimiento a su aporte y compromiso con el desarrollo deportivo de la ciudad.

La convocatoria está dirigida a vecinos, instituciones deportivas, familiares, amigos y a toda la comunidad, con el objetivo de acompañar este reconocimiento y participar de una jornada que busca poner en valor el legado de quien es recordado como uno de los referentes del deporte gualeguaychuense.

Desde el cuerpo legislativo destacaron que se trata de un merecido homenaje a una personalidad que dejó una marca imborrable en el ámbito deportivo de Gualeguaychú y cuya influencia continúa vigente en distintas generaciones de deportistas.

La iniciativa permitirá que la Clínica Deportiva Municipal perpetúe el nombre de “Chumingo” Zapata, asociándolo de manera permanente a una institución vinculada con la promoción del deporte y la formación de jóvenes en la ciudad.