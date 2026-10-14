El estadio de rugby que Central Entrerriano posee en Urquiza al Oeste fue rebautizado con el nombre del profesor José Taffarel, histórico jugador, entrenador y colaborador de la institución y de la ciudad.

El acto se dio en el marco de un encuentro generacional de jugadores y exjugadores, “donde pequeños y grandes compartieron un hermoso momento alrededor de aquello que los une… el rugby”, destacaron desde el club.

Durante el homenaje, encabezado por el presidente rojinegro, Agustín Barrere —quien también continúa en actividad dentro del plantel superior—, se descubrió una estructura metálica conmemorativa que lleva grabado el nombre del homenajeado.