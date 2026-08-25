En el marco del Día de los Policías Entrerrianos Caídos en Cumplimiento del Deber, este martes 25 de agosto se llevó adelante en la Jefatura Departamental una ceremonia para recordar a los integrantes de la fuerza que perdieron la vida mientras cumplían sus funciones.

El intendente Mauricio Davico participó del acto junto a autoridades de la Policía de Entre Ríos y representantes de distintas fuerzas de seguridad. Durante la ceremonia acompañó especialmente a los familiares de los policías homenajeados, a quienes saludó al finalizar el encuentro.

La actividad fue presidida por el jefe de la Policía Departamental Gualeguaychú, comisario mayor Ramiro Urroz Denaday, acompañado por el subjefe departamental, comisario inspector Mauricio Asler, además de autoridades de Prefectura Naval Argentina, Ejército Argentino, Unidad Penal n.° 9 y otras fuerzas con presencia en la ciudad. También participaron jefes de divisiones, comisarías y secciones, oficiales retirados y personal policial.

Como parte del homenaje se realizó una invocación religiosa a cargo del presbítero Juan Pablo Martinolich y posteriormente se depositó una ofrenda de laureles al pie de la placa que conserva los nombres de los policías caídos en cumplimiento del deber, con participación de autoridades y familiares.

La ceremonia continuó con palabras alusivas de un integrante de la Escuela de Policía y la tradicional evocación de los efectivos fallecidos. Finalmente, se ejecutó el “Toque de Silencio” en memoria de los policías entrerrianos que perdieron la vida en servicio.