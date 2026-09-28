El Concejo Deliberante de Gualeguaychú celebró este lunes su XIII sesión ordinaria del período legislativo. En el encuentro, los concejales trataron un temario que incluyó diversos proyectos previamente aprobados en Comisiones además de darle ingreso a una docena de expedientes.

Entre las iniciativas aprobadas, el cuerpo sancionó la Ordenanza mediante la cual se designa con el nombre de "Plazoleta Roque Arbelo" al espacio público ubicado en la intersección de las calles Perito Moreno y Santiago Díaz. La propuesta surgió a partir de la solicitud presentada por los representantes de la comisión vecinal del barrio CGT 155 viviendas, con el fin de reconocer a un vecino de la comunidad y dotar al barrio de un sitio de encuentro e integración comunitaria.

Asimismo, se declaró de interés municipal la página web "Rastros de Guale". El proyecto está destinado a la documentación, investigación y georreferenciación de monumentos, esculturas, espacios de memoria y sitios históricos de San José de Gualeguaychú, representando una herramienta de acceso público para la preservación de la identidad local.

Además, recibieron declaración de interés la 9.ª Fiesta del Asado con Cuero de Búfalo y la Música Popular organizada por el Club Atlético Sur, la cual se llevará a cabo el próximo 11 de octubre en el predio de la institución con acceso libre y gratuito, y el encuentro coral "No dejes de cantar: Gualeguaychú celebra su historia" que es organizado por la Escuela Coral n.º 2 en el marco de las actividades conmemorativas por el aniversario de la fundación de la ciudad, a realizarse el 16 de octubre en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.