El sargento Matías Giménez, quien se desempeña en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, fue homenajeado luego de un acto valiente y heroico: se arrojó al Río Gualeguaychú para rescatar a una persona que se había tirado a ese curso de agua, salvándole la vida.

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia participó del homenaje que se hizo este martes. En ese marco, el agente dialogó con Canal 9 Litoral y contó su experiencia y sensaciones. “Siento orgullo, pero esto viene de arriba podríamos decir, porque yo lo único que quería era salvarle la vida”, destacó.

“Nosotros íbamos paseando con la familia, y al llegar al puente mi señora me dijo que se acababa de tirar un muchacho. Freno, bajo y cuando voy llegando él se estaba hundiendo”, recordó Giménez.

El agente penitenciario, que paseaba de casualidad por el lugar, dejó el auto sobre el puente con las puertas abiertas: “Si iba por la costa no iba a llegar”, afirmó.

Cuando el agente saltó, sacó a la persona que se ahogaba hacia arriba. “Fue justo en el medio del canal, no daba tiempo”, recordó.

La persona en cuestión opuso alguna resistencia, pero el agente lo logró sacar a flote y luego una lancha se acercó a ayudarlo. “Me salió hacerlo en el momento, y gracias a Dios salió bien”, contó.

