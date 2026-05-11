La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, impuso la pena de prisión perpetua a Cristian Gabriel Hernández, a quien un jurado popular declaró culpable el 22 de abril pasado del delito de “Homicidio agravado por el vínculo”, y condenó a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo a Ariana Gisela González, por haber sido declarada penalmente responsable del delito de “Homicidio agravado por el vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación”.

Cabe destacar que la causa deriva de la muerte de su hija Kathaleya Quetzaly, ocurrida el 12 de octubre de 2021, quien ingresó al Hospital Militar de Paraná con gravísimas lesiones y falleció.

La resolución fue adoptada en el marco del legajo “González, Ariana Gisela-Hernández, Cristian Gabriel S/Homicidio agravado por el vínculo”. Además, la magistrada resolvió no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua formulada por el defensor oficial Rodrigo Juárez, quien asistió a Hernández.

La jueza Castagno dispuso también, hasta que la sentencia quede firme, la prórroga de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario de Hernández -que deberá contar con un dispositivo electrónico- y de González.

La audiencia de cesura, durante la cual las partes plantearon sus argumentos sobre la pena que deberían cumplir los imputados, se efectuó en los Tribunales de Paraná el 23 de abril pasado. Ese día las fiscales Valeria Vilchez y Evangelina Santana pidieron la pena de prisión perpetua para Hernández y la condena a 23 años de prisión para González.

Por su parte las defensoras oficiales Mariana Montefiori y Antonela Manfredi, que asistieron a la imputada, solicitaron una pena de 8 años de prisión, mientras que el defensor Juárez -que lo asistió junto a su colega Fernando Callejo-, planteó la inconstitucionalidad de la pena de prisión peprpetua para Hernández.

Se trató del juicio por jurados número 158 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.