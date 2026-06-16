Un joven de 30 años, identificado como Carlos Eduardo Altamirano, falleció este lunes tras recibir una herida cortopunzante en la zona del tórax. Estaba internado en el Hospital San Benjamín de Colón.

Por el hecho, el personal de la Jefatura Departamental de Policía detuvo a una joven de 21 años, expareja de la víctima, quien permanece señalada como la principal sospechosa del homicidio.

Según informó el jefe de la Policía Departamental, Héctor Martínez, la intervención de la fuerza comenzó alrededor de las 19.10 tras recibir un llamado de alerta sobre una persona herida en la intersección de las calles Reibel y Castelli. Al arribar los primeros móviles al lugar, los efectivos constataron que el lesionado ya había sido trasladado de urgencia por particulares hacia el hospital.

Altamirano ingresó al nosocomio con una grave lesión en la región torácica y, a pesar de los esfuerzos médicos realizados para salvarle la vida, horas más tarde se constató su deceso.

Cómo fueron los hechos



De acuerdo con las primeras investigaciones basadas en testimonios de familiares directos, el incidente se desencadenó en una vivienda ubicada sobre calle Tucumán al 1300. Allí, el hombre mantuvo una discusión con su expareja; al encontrarse ambos en la vía pública, la mujer lo habría agredido con el arma blanca para luego darse a la fuga de forma inmediata.

Con los datos de la identidad y la vestimenta de la sospechosa, la Policía inició un rastrillaje por la zona que arrojó resultados clave para la causa. En lo que respecta al secuestro de evidencia, los uniformados hallaron en el sector del cementerio local un par de zapatillas que pertenecerían a la agresora y un cuchillo con aparentes manchas hemáticas, elementos que serán sometidos a peritajes.

En cuanto a la detención, tras una intensa búsqueda, la joven de 21 años fue localizada y arrestada en una vivienda situada sobre calle 9 de Mayo al 200, a unas dos cuadras del cementerio donde se había resguardado.

La investigación del caso quedó en manos de la fiscal Micaela Di Pretoro, quien dispuso el traslado y alojamiento de la aprehendida en una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. Además, la fiscalía ordenó la realización de la autopsia correspondiente para establecer con precisión científica la causa de la muerte.

Durante la jornada, personal de la Policía Científica trabajó en la escena del crimen, en el sitio del hallazgo de las pruebas y en el hospital local, donde se procedió además al secuestro de las prendas de vestir de la víctima para las pericias de rigor.

Fuente: El Entre Ríos / San José Web